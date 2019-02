Consuelo Ordóñez acusa a Casado de hacer política con las víctimas del terrorismo

Publicada el 15/02/2019 a las 09:31 Actualizada el 15/02/2019 a las 09:57

era concejal del PP en San Sebastián y la banda terrorista ETA lo asesinó en 1995. Su hermana Consuelo es presidenta del(Covite) y ha expresado su indignación por las comparaciones recurrentes quehace entre en diálogo del Gobierno con los independentistas y las pasadas mesas de negociación entre Ejecutivo y ETA.Según se extrae de una entrevista en el diario El País , Ordóñez rechaza completamente que el líder del PP intentey le pide "que no nos manosee ni nos manipule [...] Zapatero no nos traicionó ni nos engañó. Pidió el aval del Congreso para negociar con ETA y se lo dieron.. En este tema deberían estar todos muy calladitos”.Por esto, Ordóñez se opone a que Casado compare constantemente las negociaciones socialistas con la banda en 2006 —interrumpidas por el atentado en la T4 de Barajas, donde murieron dos personas— y las que el Ejecutivo ha llevado a cabo con los independentistas: “Me duelen.. No me gusta nada la situación que hay en Cataluña, me parece muy grave, pero no es terrorismo. Lo que más daño hace a las víctimas es ese tipo de banalización. Es una forma de frivolizar”, ha comentado.La presidenta de Covite ha asegurado en la entrevista quecuando éste estaba pugnando por liderar el PP: “Dice muy poco de ellos que nos utilicen. Nos indigna y nos sentimos muy molestos por este tipo de declaraciones”, ha sentenciado.