La ley de cambio climático o la reforma de la ley de Patrimonio Natural, tareas pendientes de Transición Ecológica

Marcar las líneas del debate para no perderlo

Guiño a la biodiversidad

El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril realizado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impedirá al Ejecutivo acometer algunas de las principales metas anunciadas hace ocho meses en materia ambiental, como la aprobación de lao la reforma de la, la derogación de la, esta última una reclamación, informa Europa Press.Si bien, el Gobierno está a tiempo aún y prevé presentar el próximo viernes 22 de febrero el Plan Nacional de Energía y Clima , que deberá enviar a la Comisión Europea, –el plazo terminó el 31 de diciembre de 2018–. En todo caso, el desarrollo de dicho plan al que el Ministerio para la Transición Ecológica vinculaba la Ley de cambio climático y la estrategia para laquedarán pendientes para la próxima legislatura. Así, este viernes el GobiernoGenerales del Estado" la Estrategia contra la pobreza energética y admite que ya no podrá llevar al Congreso de los Diputados la derogación de la Ley Mordaza.Para la coordinadora de, Blanca Ruibal, el balance no es negativo porque por primera vez un presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado "ecologista" y ha creado un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, se queda "en el tintero" la "necesaria" ley de cambio climático, aunque aún puede aprobar el Real Decreto sobre la tramitación de la conexión para facilitar el. En todo caso, Ruibal tiene la esperanza de que "gobierne quien gobierne en la próxima legislatura, dada la urgencia de la crisis ambiental estas cuestiones no dependan de quien ocupe la Presidencia", por la gravedad de situación.Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que haya sido tan "poco tiempo" para revertir dos legislaturas "tan negativas" para el medio ambiente como las anteriores del PP. A su juicio, aunque el principal esfuerzo se ha destinado a las, "a la hora de la verdad, se han podido sacar pocas cosas adelante" y en materia de biodiversidad y contaminación califica la acción del Gobierno de "". Antes de que llegue la fecha electoral, espera que tal y como ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el próximo viernes se haga público el Plan Nacional de Energía y Clima. "Estamos pendientes", ha manifestado.Segura confía en que el Gobierno aún tienede las medidas de acceso al autoconsumo, y pide a Transición Ecológica que "saque ya" todos los documentos que ha elaborado sobre transición justa y la ley de cambio climático para, al menos,a seguir. Además, valora como "muy importante" que renueve el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que es algo que "debía haber hecho desde el mes de noviembre".En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez celebra que el Gobierno haya, porque es "muy importante para el futuro" y ha destacado el acuerdo de la minería del carbón . Sin embargo, también lamenta que puedan "quedar en el limbo" cuestiones como la regulación dely la derogación de la. Rodríguez celebra que se haya eliminado el impuesto al sol y la posición ambiciosa en Europa en la directiva europea de renovables y de plásticos, que sitúa a España en el "alto rango" en una normativa europea que irá más allá de la sensibilidad del Gobierno "de turno".Entre lastambién ha subrayado que no se haya podido modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En cuanto al Plan de Energía y Clima, confía en que lo presenten a tiempo yporque lo que ha conocido hasta la fecha "no suena bien" ya que aplaza el cierre nuclear. En todo caso, considera que debe ser prioridad de "cualquier Gobierno" cambiar el modelo energético español en su globalidad. Así, insiste en que es "perfectamente factible" que de aquí a las elecciones se apruebe el Plan Nacional de Energía y Clima y los realeso. Si no lo hacen es porque no quieren", ha apostillado.Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lamenta que no se haya avanzado "como hubiera sido deseable" peroEspaña haya tenidoy desea que esa sea la línea de un futuro Gobierno. A su juicio, el medio ambiente puede, en el actual contexto político y social, ser "el pegamento que una a los ciudadanos" porque "nadie" puede estar en desacuerdo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos.Ahora, una vez anunciados los comicios para el próximo 28 de abril, pide al Gobierno que, "en el tiempo que queda" intente aprobar el paquete climático al que se comprometió y haga también algún guiño a la biodiversidad, que ha sido "la prioridad más ausente". "En el siglo XXI todos. Ahora mismo, defender el medio ambiente es la máxima expresión de la democracia", ha reclamado. En este breve periodo, Ruiz opina que lo más urgente y donde aún puede haber alguna posibilidad de avanzar es, precisamente el paquete climático y, "ojalá" se produzca algún avance en materia de biodiversidad y patrimonio natural.Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos Del Olmo, ha subrayado que el Gobierno deja resueltas "muchas patatas calientes" que el Gobierno anterior no pudo resolver" pero admite que algunos sectores han tratado de. Entre los hitos en este "muy poco tiempo" considera que la propia creación de unha sido una decisión política "muy importante", así como la creación del alto comisionado para la agenda 2030.De este modo, lamenta que el Gobierno terminey estaba a punto de sacar una ley de cambio climático y un plan de energía y clima de acuerdo con la voluntad del presidente Sánchez de situar a España como líder mundial de la lucha contra el calentamiento global. También ha valorado el acuerdo del carbón, alcanzado con el acuerdo de sindicatos y empresas y que ha servido para que la población acepte "por fin" queEn cuanto al Plan de Energía y Clima, espera que finalmente pueda aprobarse porque supondría una "transformación histórica del modelo energético de la economía del país en su conjunto". En estos poco más de ocho meses, valora que se han sentado las bases parahaciendo un "esfuerzo titánico". En su opinión, estos meses se han logrado "hitos pequeños pero importantes" y abrir debates fundamentales, como el decreto del autoconsumo, la pobreza energética, el carbón o el diésel, entre otras cuestiones y lamenta quecomo la biodiversidad o el agua "han quedado muy relegados".