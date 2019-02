Los ministros reivindican su agenda social frente a las derechas y defienden la firmeza frente a los independentistas

Publicada el 15/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/02/2019 a las 22:19

Sin chantajes

El Gobierno de Pedro Sánchez, a la espera de que el presidente anuncie este viernes a las diez de la mañana desde La Moncloa la fecha de las elecciones, se conjuró este jueves paratras la derrota del proyecto de Presupuestos. Ministros y ministras se volcaron en los medios de comunicación para defender las dos ideas sobre las que previsiblemente el PSOE construirá su campaña: la derecha es culpable de que España se haya quedado sin “los Presupuestos más sociales de la historia” y el Gobierno se ha mantenido firme frente a los independentistas.La ministra de Hacienda,que además confirmó que Sánchez hará pública la fecha de las elecciones este viernes al término del Consejo de Ministros, admitió en la cadena COPE que el Gobierno todavía tiene margen para poner sobre la mesa algunos decretos leyes, pero reconoció que “tendrían que ser limitados”, lo que aconseja ir cuanto antes a las urnas.El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE,uno de los pocos miembros del Gobierno que forman parte del círculo más cercano al presidente, no quiso especular con fechas pero sí se preocupó de subrayar, en su caso en declaraciones a Radio Nacional, que con el rechazo de PP, Ciudadanos e independentistas a los Presupuestos se ha visto cómo la derecha y los independentistas han ido a por un Gobierno quecon “sensibilidad hacia los territorios” y una política de diálogo frente a una oposición a la que ha acusado de vivir en el “bloqueo institucional”, “despreciar las políticas sociales” y promover el “enfrentamiento territorial”. Ábalos ya ha convocado a los secretarios de Organización aut9nómicos del PSOE a una reunión el martes en Madrid, previsiblemente para activar la compleja maquinaria electoral del partido.Su colega de Justicia,defendió en la Cadena SER que los Presupuestos rechazados por PP, Cs y los independentistas “erandesde una óptica social”. Delgado denunció el “exceso de manipulación por parte de la derecha trifálica”, como quiso bautizar a la alianza PP-Cs-Vox, en torno al diálogo sobre Cataluña.ministra de Política Territorial y Función Pública, se centró en destacar la disposición al diálogo del Gobierno paray subrayó que el Gobierno insistirá en esa vía porque que negar el diálogo sería "negar la política".En una entrevista emitida por Onda Cero, la titular de Política Territorial subrayó que el hecho de que el soberanismo niegue el marco constitucional debería ser suficiente razón para sentarse con ellos a dialogar. No obstante, subrayó, “en este momentolo que no ocurría hace un año cuando gobernaba el PP y aprobaron “una ley fundacional de la República que rompió con el ordenamiento jurídico, celebraban un referéndum ilegal, declaran la independencia”.La ministra lamentó que ni el independentismo ni la derecha estén a favor de dialogar dentro de la ley:En vez de facilitar el diálogo lo que hacen constantemente es crispar y fracturar todavía más la sociedad”. Cuando PP y Cs se niegan a sentarse a hablar lo que hacen es “negar la política”. Y no es razonable que Ciudadanos, habiendo ganado las elecciones en Cataluña, no haya hecho “ninguna propuesta de sentarse a hablar”. Los votos que recibe, apuntó, “caen en la más pura esterilidad”.la titular de Defensa, se apuntó también a la ofensiva del Gobierno y se mostró convencida de quey “por tanto habrá un gobierno que continuará estas políticas". Robles defendió la posición del Ejecutivo en el diálogo fallido con los independentistas y recordó el resultado de la votación ha venido a demostrar que “si alguien pensaba que podría exigir algún tipo de contraprestación contraria al marco constitucional estaba absolutamente equivocado”. “Si las fuerzas independentistas pensaban que podían someter a algún tipo de chantaje a este gobierno se ha visto con claridad queEl cierre se filas en torno al Pedro Sánchez se ha hecho evidente en todas partes, pero resultó particularmente llamativo allí donde el presidente tiene más contestación interna.ha indicado que su partido en la región la “va a apoyar de manera”. El presidente del Gobierno de Aragón,, que no hace mucho especulaba con desmarcarse de su partido si el Gobierno se apartase de la Constitución, se comprometió apara que el Partido Socialista gane” las elecciones. “Es obvio que deseo fervientemente que” Sánchez “las gane y encabece un Gobierno” que sea “fuerte”.Con idéntico entusiasmo se pronunció el barón más crítico del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha,El adelanto electoral, proclamó, acaba con la “coartada” de que quienes piensan que el presidente “se agarra al poder” al precio que sea.Si como parece Sánchez anuncia mañana elecciones para el 28 de abril, tendrá todavía por delanteel día que tendrá que firmar el decreto de disolución de las Cortes. Un espacio de tiempo en el que, además de tratar de sacar adelante lo que pueda tanto en el Congreso como en los ministerios,Primero impulsandodel Valle de los Caídos —el Consejo de Ministros planea tomar este viernes medidas al respecto— y después —probablemente el fin de semana del 23F—para conmemorar el 80º aniversario de La Retirada, el exilio de miles de republicanos españoles tras el fin de la Guerra Civil, que incluirá previsiblemente visitas a las tumbas del que fuera presidente de la República, Manuel Azaña, y del poeta Antonio Machado. Sánchez se convertirá así en el primer presidente de Gobierno en ejercicio que visita la tumba del presidente republicano.Entretanto, Sánchez tiene todavía importantes citas políticas que afrontar antes de cerrar oficialmente la legislatura. La primera de ellas el miércoles que viene, en la que puede sery, a la espera de saber si habrá debates electorales, la última oportunidad que tendrán Pablo Casado y Albert Rivera de medirse personalmente con él.