Publicada el 16/02/2019 a las 15:42 Actualizada el 16/02/2019 a las 16:28

La, ha asegurado este sábado que con las elecciones generales del 28 de abril "acabará la etapa negra del sanchismo y del antiguo bipartidismo". En un acto en Amer (Girona) –pueblo natal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont– con afiliados y simpatizantes recogido por Europa Press, ha insistido en que la convocatoria electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone una "oportunidad de abrir"."No se trata de cambiar a Sánchez por el PP, sino de una nueva época que hable de sanidad, educación e innovación", ha manifestado, y. Además, ha advertido de que "" en caso de que la sentencia del juicio al proceso soberanista no sea absolutoria.Y ha señalado queporque, según ha dicho, las sentencias las hacen los jueces y no la ANC y Òmnium Cultural. "No quieron ni pensar en la república imaginaria que querían montar donde Puigdemont elegía a los jueces a dedo y ANC y Òmnium hacían los juicios en la calle", ha añadido.Arrimadas también ha lamentado "lacada día" y ha acusado a los partidos independentistas de intentar silenciar a media Cataluña. "Parece que haya que felicitarse porque no nos rompan la cara", ha declarado, refiriéndose a agresiones verbales que, según el partido, han recibido en Amer. Junto a Carlos Carrizosa, portavoz de la formación naranja en el Parlament, y una decena de simpatizantes, el grupo tambiénHa criticado que "Sánchez haya cometido el mismo error que el PP al confundir el separatismo con Cataluña". "ante los que les obvian e insultan", ha indicado, y ha apuntado que seguirán visitando cada uno de los pueblos de Cataluña.