Carmena y Errejón en su primer acto juntos: "Esto no es para la gente que piensa como nosotros, es para todos"

Publicada el 16/02/2019 a las 13:37 Actualizada el 16/02/2019 a las 15:52

"Estamos haciendo un Madrid de magdalenas. La gente nos pide más magdalenas" @ManuelaCarmena #ArrancaMásMadrid pic.twitter.com/Vwb7fDs5AE — Más Madrid (@MasMadrid__) February 16, 2019

"Cuando en política se hace lo que se debe no se miran los votos"

Errejón apuesta por un gobierno de "hormigas trabajadoras"

Larga cola para entrar al acto y Trending Topic

Hasta, el aforo máximo permitido, se han dado cita este sábado en la Nave de Villaverde en la que ha sido la puesta de largo de ladando las gracias por esa apuesta por el "gobierno para todos". A las 12 horas entraban en La Nave, ovacionados, con el Respect de Aretha Franklin.Una hora antes de que abrieran las puertas de La Nave,y eso que se había pedido que quienes asistieran confirmaran su asistencia vía WhatsApp en el canal de Más Madrid. El desborde hizo que días antes la organización tuviera quedentro de la Nave para poder dar entrada a todos los que querían escuchar a Errejón y Carmena, cada uno con su estilo. Nada más entrar en la Nave se encontraban la primera sorpresa, un desayuno, también apto para celiacos, a base de chocolate y magdalenas. "Estamos haciendo un Madrid de las magdalenas", bromeaba Carmena. "Vamos a conseguir que dejen de ser algo francés a ser de Madrid al paso que vamos. Incluso me han dicho una cosa como que Más Madrid es Más Magdalenas", ha añadido entre risas.La alcaldesa de Madrid y cabeza visible de la plataforma Más Madrid ciudad, Manuela Carmena , ha apelado a la, ha afirmado que estos cuatro años en el Ayuntamiento han valido la pena para conseguir acabar con un Madrid que no gustaba y que se trata de "gobernar para todos", informa Europa Press.Carmena, a preguntas de un vecino a través de un vídeo enviado por redes sociales, ha expuesto que los periodistas le preguntaban que por qué ponían en marcha Madrid Central al final de la legislatura, no al principio, por su potencial coste electoral. "", ha señalado.La regidora ha reafirmado que hasta el último día que sea alcaldesa seguirá "haciendo lo que deba hacer" y ha marcado distancias con esos modelos para los que "y se tienen que ir a casa porque parece que no tienen donde caerse muertos".Carmena ha abogado por dedicar un tiempo a lo público sin entender la política como una "carrera interesada" porque, de lo contrario, "la política se pervierte y se, que hay que cuidarla hasta el final". Se trata de conseguir "gobernar para todos". "Gobernar para todos, no sólo para los míos. ¿A qué tú lo compartes, Íñigo?", ha preguntado la alcaldesa a Errejón.El candidato de Más Madrid Comunidad, Íñigo Errejón, ha criticado los discursos propios deahora que se han convocado las elecciones generales. Frente a ellas él propone "un", que sustituya las "zancadillas" entre instituciones por la "colaboración".Se trata de poner fin a un modelo en el que en la Puerta del Sol no hay ahora un gobierno sino "un". Cree que no hay que perder mucho tiempo en definir qué es Más Madrid o qué son los otros sino que hay que centrarse eny en la Comunidad. Su reto es hacer de la región un "colegio universal", lo que ha sido contestado con una gran ovación."Esto no es para la gente que piensa como nosotros,", ha rematado continuando con la idea expuesta por Carmena. Se trata de, "en medio de los insultos y los ruidos, unir a madrileños y madrileñas por la igualdad, la prosperidad y la justicia social".Decenas de personas han formado una, donde Más Madrid ha dado este sábado su pistoletazo de salida con Carmena y Errejón. Una hora antes de que comenzase al acto ya habían llegado a La Nave concejales como. También los diputados autonómicos Pablo Padilla, Eduardo Rubiño o Jazmín Beirak.Las preguntas, tanto de asistentes como de personas que les han hecho llegar sus inquietudes vía redes sociales, han centrado el acto, que ha conseguido ser trending topic en España a lo largo de la mañana con el hashtag #ArrancaMásMadrid Carmena ha abandonado La Nave defendiendo que "vale la pena creer en la, que hay que volver a ponerla en su sitio". "Tenemos que conseguir que la política sea una actividad razonable, respetable, sencilla y útil para todos.(a los asistentes). Vosotros hacéis posible la orquesta", terminaba.Íñigo Errejón ha acabado instando a "recuperar el orgullo de ser madrileño" y más en momentos como éste, en el que los reaccionarios quieren volver a años atrás pero "Madrid es otra cosa", es la. "Vamos a gobernar por el pueblo de Madrid", ha concluido.