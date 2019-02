Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra el juicio del 'procés'

Publicada el 16/02/2019 a las 17:33 Actualizada el 16/02/2019 a las 19:14

Torra: "No se puede gobernar contra Cataluña"

Aragonès pide hacer de los comicios una "primavera republicana de derechos y libertades"

L’#AutodeterminacioNoÉsDelicte! Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí!



Avui els carrers de Barcelona són un clam per la llibertat dels presos i les preses polítiques! Un clam per la #RepúblicaCatalana! pic.twitter.com/ZpalIKD5Fy — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) February 16, 2019

Junqueras agradece la asistencia a la concentración

"Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, com sempre, de forma pacífica i cívica” pic.twitter.com/Vbo5bmcmPX — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) February 16, 2019

Òmnium Cultural: la manifestación es un "muro humano" contra la ultraderecha

Ciclo de movilizaciones

Lay el 1-O ha empezado este sábado en Barcelona a las 17.12 horas con la participación de miles de personas, convocadas por partidos y entidades soberanistas con el lema 'La autodeterminación no es delito', informa Europa Press.El presidente de la Generalitat, Quim Torra ; el vicepresidente, Pere Aragonès , y el presidente del Parlament, Roger Torrent , están en la, entre otros miembros del Govern y dirigentes políticos y de entidades indepedendentistas. La marcha se ha iniciado en la confluencia entre la Gran Via y la calle Casanova en dirección a la plaza Universitat, y los participantes gritan consignas a favor de la unidad de los partidos independentistas y laque están siendo juzgados desde esta semana.Unashan asistido este sábado por la tarde a la manifestación contra el juicio del 1-O convocada en el centro de Barcelona, según cifras de la Guardia Urbana, mientras que lEl presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este sábado de quey de que la autodeterminación no es un permiso sino un derecho, por lo que ha pedido a los sucesivos gobiernos centrales queEn declaraciones en Barcelona al empezar la manifestación contra el juicio del 1-O, ha reiterado que el lunes, y que irá "a una sala más grande" si el Parlamento Europeo no le deja entrar a él y al expresidente Carles Puigdemont, tras el veto del acto que tenían previsto "Esperamos algún día encontrarnos a algunos, que no tengan miedo a la derecha y a lo más rancio de sus partidos, para salir adelante", ha deseado Torra. Además ha asegurado que van a "acusar al Estado español de la violaciones que está manteniendo" y ha lamentado que los presos independentistas no estén en libertad para poderTorra ha"que están defendiendo con valentía y dignidad que no hicieron nada", y ha celebrado que los catalanes hayan vuelto a salir a la calle contra el juicio, que ha tachado deEl vicepresidente de la Generalitat y 'número 3' de ERC, Pere Aragonès, ha pedido este sábado hacer de las elecciones generales una "" y llenar las urnas de votos a favor de la independencia y la república catalana.En declaraciones, ha citado la declaración del líder de ERC encarcelado y juzgado, Oriol Junqueras, y ha defendido que "" pero que, en cambio, no puede impedirse votar.Sobre la convocatoria de elecciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que, y que construirán "mayorías amplias en todo el país para vencer estos poderes del Estado español que consideran que ante un problema político solo hay soluciones penales".El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha agradecido vía Twitter la asistencia a la manifestación de Barcelona contra el juicio del 1-O."Votar no es delito, impedirlo por la fuerza, sí. Gracias a todos por volver a llenar las calles de Barcelona, como siempre, de forma pacífica y cívica", ha dicho en Twitter.El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado este sábado que la manifestación en Barcelona contra el juicio al proceso soberanista es un "" y la intolerancia.En una atención a los periodistas durante la marcha, ha dicho que está llamada a la movilización ", que no quiere violencia, que no quiere que haya presos políticos".Los independentistas buscan que sea lacontra el proceso judicial que afecta a los líderes del proceso soberanista juzgados en el Tribunal Supremo (TS) por el 1-O y la declaración de independencia.Se trata delcatalán con elya instalado, después de que este viernes se anunciara el adelanto de las generales para el 28 de abril.La manifestación de este sábado forma parte del "nuevo ciclo" de movilizaciones que el soberanismo anunció con motivo del proceso judicial y que empezó el martes, día de inicio del juicio, con varias concentraciones en Cataluña, la más importante en Barcelona.Este nuevo ciclo de movilizaciones cuenta con el respaldo de partidos comoy de entidades como la ANC, Òmnium Cultural y la Associació Catalana pels Drets Civils , que agrupa a los familiares de los presos.