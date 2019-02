Sánchez, a la derecha: los españoles "quitarán el cordón sanitario" que ponen al PSOE con una "mayoría rotunda"

Publicada el 16/02/2019 a las 15:18 Actualizada el 16/02/2019 a las 16:20

Sánchez aprobará el subsidio para parados mayores de 52

Tumbaron los PGE anteponiendo sus intereses partidistas al interés general. Aunque tengamos presupuestos prorrogados, antes de las elecciones recuperaremos el subsidio por desempleo para mayores de 52 años y la cotización de los cuidadores no profesionales. #ElGobiernoNecesario pic.twitter.com/oLdGGq4uz8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de febrero de 2019

Díaz pide una "mayoría sólida" para Sánchez

Batet llama a "no perder el tiempo en trincheras"

A dies de les #municipals2019 estem preparats per seguir transformant les ciutats i pobles de Catalunya! pic.twitter.com/vp1i6yVSFv — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 16 de febrero de 2019

Elha avisado este sábado a la "derecha" de este país, que "ya se ha apresurado a poner un cordón sanitario al PSOE" de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril , que "da igual que nos pongan un cordón sanitario", porquea los socialistas, en contra de la "crispación" y a favor de la "política útil". Así lo ha proclamado Pedro Sánchez en la intervención con la que se ha clausurado el acto de presentación del candidato socialista a la reelección a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, que ha contado con la asistencia de unas 1.500 personas en un hotel de la capital hispalense, según cálculos de la organización, y de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, entre numerosos dirigentes socialistas, recogido por Europa Press.El presidente del Gobierno ha indicado que los socialistas, en contraposición, a su juicio, con lo que piensa la derecha, y ha pedido, de cara a las elecciones generales del 28 de abril y a las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, una "movilización serena, firme, determinada, de la izquierda", de la ciudadanía "progresista", e incluso de personas "que no nos han votado, pero que saben" que el PSOE "representa el sentido común, la moderación y el progreso".El secretario general del PSOE también ha aprovechado esta intervención para anunciar que su Gobierno aprobará, pese a que no han salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) , dos de los compromisos que había adquirido, como es ely laSánchez, que ha elogiado el trabajo hecho por su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, h. "Quienes votaron no a los presupuestos, que se lleven la vergüenza de que su rechazo conlleva, por ejemplo, que los parados de larga duración no tengan reconocido ese derecho", recalca.Sin embargo, deja claro que, a la par que critica el "obstruccionismo parlamentario" que asegura que la oposición, concretamente PP y Cs, "ha decidido hacer" a su gobierno al tener la mayoría en la mesa del Congreso. "Pero antes o después esos derechos llegarán, y será antes, mucho antes, de lo que desea la derecha gracias a los votos de los ciudadanos", sentencia.Por su parte, en este mismo acto,, ha señalado este sábado el "reto" de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril de "darle una mayoría sólida" a Pedro Sánchez "para que". Díaz ha llamado a enfrentar los próximos comicios generales "con fortaleza y coraje, con ilusión y mucha unidad".Así, Díaz ha aseverado que los socialistas arrancan en Sevilla "dos campañas" -en alusión a las de las generales de abril y las locales del 26 de mayo- cony garantizar el bienestar de los españoles", y ha remarcado que "nos vamos a batir el cobre" y los socialistas van a "pelear unidos".Díaz también ha criticado el, sustentado en una derecha que "se ha quitado la careta a la primera de cambio". Así, y haciendo referencia a las próximas elecciones generales del 28 de abril, Díaz ha advertido de la necesidad de evitar que en España pase "lo que ya está pasando en Andalucía" tras los comicios autonómicos del 2 de diciembre, donde se ve un "relato" marcado por "tres derechas -en alusión a PP-A, Cs y Vox-, dos gobiernos y un guirigay", y ha avisado de que los actuales gobernantes están llevando a esta comunidad "al caos".Este sábado también se ha celebrado el Consell Nacional extraordinario del PSC. Desde aquí,, ha llamado a "no perder el tiempo en trincheras", en referencia crítica a los independentistas y los partidos de derecha, y a que el socialismo se fortalezca y supere en las elecciones generales sus 84 diputados en el Congreso, porque defiende que su proyecto es el más realista.También ha defendido, yha insistido en que Cataluña no puede seguir siendo la víctima del conflicto territorial, y ha criticado a Cs como un "espectador de lujo, comentarista de una tertulia", en vez de formular propuestas, manteniéndose en la amenaza y uniéndose con la extrema derecha, ha dicho. "Lo que nunca haremos es hacer nada que divida al país, que lo rompa por la mitad", según la ministra, que ha sostenido que no hay diálogo si no se busca el acuerdo.La ministra ha pedido poner a trabajar las instituciones en objetivos comunes, "" y salir de lo que ha calificado como debate estéril entre la derecha y los independentistas, a los que ha acusado de votar conjuntamente contra Sánchez. Batet ha defendido que, y ha criticado que se impulsaba una agenda de reformas "mientras unos fingían preocuparse por la pretendida destrucción de España y otros solo piensan en sacar rédito electoral en Cataluña, mientras miran de reojo".Por su parte, elha afirmado que la derecha se inventa que el gobierno de Pedro Sánchez es un ejecutivo Frankenstein, y la ha acusado de "esconder su determinación de constituiry de demostrarlo así en la manifestación del pasado sábado en Madrid. Durante su discurso ante el Consell Nacional, ha llamado a movilizar el voto socialista, de cara a las elecciones generales, "contra la derecha intolerante, sectaria y reaccionaria". "No daremos tregua a los adversarios del diálogo y la tolerancia, no daremos tregua a los que quieren recortar derechos ni a una derecha que nos quiere hacer retroceder en derechos sociales", y ha añadido que el adelanto electoral es un acierto de Sánchez.