Casado insiste en que Sánchez ha convocado elecciones porque "le hemos pillado vendiendo España a sus enemigos"

Publicada el 17/02/2019 a las 13:07

El 28 de abril nos jugamos "apostar por la Constitución, la defensa de la Ley y la Unidad Nacional o apostar por el caos y la impunidad de los golpistas". pic.twitter.com/KiOgBCL61K — Partido Popular (@PPopular) 17 de febrero de 2019

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha asegurado que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales el próximo 28 de abril porque "le hemos pillado negociando con los separatistas" y "vendiendo España a los que quieren romperla". Así lo ha manifestado este domingo el líder conservador durante la presentación de los 42 candidatos del PP de la Sierra Norte de Madrid que concurrirán a las elecciones municipales del 26 de mayo y que recoge Europa Perss.ante los independentistas, los comunistas y los que quieren romper España.", ha señalado el líder del PP, destacando que Quim Torra es "lo más xenófobo, lo más radical y lo más racista que ha habido en la historia democrática de España".En la misma línea, ha añadido quey que "esa gente es la que estaba pactando con Sánchez". "¿Cómo se puede ser un partido tan cínico a la hora de negar lo que todos estábamos viendo? Les hemos pillado y ahora quieren ocultarlo, pero ya no cuela", ha sentenciado.En las próximas elecciones generales, Casado ha señalado queo por "el caos, la impunidad de los golpistas o porque los independentistas manden sobre el Gobierno de España". En este sentido, ha comparado el "orden" del PP en Cataluña frente a que Torra "deshaga el orden Constitucional en España"; el partido que "crea 8.000 empleos al día o el que destruye 6.900 trabajos todos los días"; o el partido que "lidera Europa o aquel que no es capaz ni de censurar a un dictador genocida como Maduro".Asimismo, Casado ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "ha acabado siendo". Así, ha afirmado que "los gustos de sus ministros han acabado siendo ley". "Si a una ministra no le gustaba la caza, prohíbase; si no le gustan los toros, prohíbanse; si no le gusta la pesca, prohíbase; si no le gustan los motores diésel, prohíbanse.", ha comentado.Durante su discurso, el conservador ha incidido en el, destacando que son el "único partido" que asocian el cuidado del medio ambiente "no sólo al esfuerzo de las administraciones públicas, sino al compromiso de la propiedad privada, del propietario". En este contexto, ha criticado que a los socialistas les "da igual" si ha ven riesgo 400.000 personas vinculadas al. "Como a los socialistas no les gusta da igual, es un Gobierno del capricho", ha dicho.El Partido Popular, en su opinión,"frente a la fobia" del PSOE a este mundo. "Apostamos por el futuro del entorno rural, por su economía productiva. No está reñida la agricultura con el medio ambiente, no está reñida la lucha contra el cambio climático con la ganadería y no están reñidos los deportes acuáticos con la pesca", ha precisado.Además, Casado ha hecho referencia a la importancia del, por el cual el 100% del territorio nacional tendría una cobertura de fibra óptica de 300 megabytes. También ha apostado porque en España "se pueda", como ocurre en otros países.Por último, el líder del PP ha hecho hincapié en la importancia de que el. "Queremos una España europea, no podemos entender ya el futuro de España fuera de la UE. El partido que mejor representa a la España europea es el PP", ha concluido.