Exteriores estudia soluciones para los bebés nacidos por subrogación en Ucrania tras el cambio de criterio de Justicia

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación tratará de buscar-una práctica ilegal en España pero no en Ucrania -, después de que el Ministerio de Justicia anulara la posibilidad de registrar esos bebés en España presentando una prueba de ADN. Según informa Exteriores y recoge Europa Press, la Embajada de España en Kiev está realizando gestiones con las autoridades ucranianas para, y atenderá "de manera individualizada" a las familias españolas que se encuentran en el país para informarles sobre la legislación vigente y las posibilidades legales.El pasado viernes la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), dependiente del Ministerio de Justicia, redactó una nueva instrucción que ampliaba los criterios para las inscripciones de los bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Esta nueva instrucción, ya que hay países en los que no se emiten sentencias judiciales al respecto.Sin embargo,de remitir esta nueva instrucción a todos los consulados,. Esta rectificación ha sido ordenada expresamente por la ministra Dolores Delgado, tal y cómo ha reconocido en laSexta Noche: "Se ha paralizado una instrucción por orden mía directamente porque creo que es una cuestión de un profundo calado del que no se me había informado". La titular de Justicia ha asegurado que no pueden "permitir que se trafique con los vientres de alquiler" y que el Gobierno perseguirá a las "empresas que se lucren del vientre de mujeres".Tras la rectificación de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recuerda que los cónsules y encargados de los Asuntos Consulares están sujetos al contenido de las Instrucciones de la DGRN, a la normativa sobre Registro Civil y a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006, "sin dejar de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado,".Pese al conflicto, el Gobierno asegura queinvolucradas en este proceso, independientemente de su nacionalidad, así como de proteger el interés superior del menor".A la vista de esta situación, Asuntos Exteriores, una recomendación que recuerda que lleva haciendo este Ministerio "desde hace años".