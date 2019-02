Publicada el 16/02/2019 a las 20:55 Actualizada el 16/02/2019 a las 20:47

"No somos lo mismo", pero...

Cataluña, capital de la campaña

Cs y Vox ante el espejo de la gestión

Los equipos

La pelea por el "centro"

Desde el Partido Popular Ciudadanos defienden en público que ya era hora de queanunciase la disolución de las Cortes para convocar. Pero la noticia de que los españoles votarán a su presidente el 28 de abril, un mes antes de las municipales y autonómicas, les obliga a ajustar determinadas estrategias en un contexto en el que lo esperado era uno una llamada a las urnas en otoño.La imagen de PP y Ciudadanos, junto a la extrema derecha de Vox , poniéndose de acuerdo para investir a Juanma Moreno (PP) presidente de la Junta de Andalucía y la foto de las–como les ha bautizado la izquierda– en Colón sigue en la retina de los electores. Y, por supuesto, en la cabeza de los estrategas de campaña de los otros partidos, que llevan semanas redactando argumentarios en los que se trata a Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago Abascal (Vox). Y este es el mensaje que, sobre todo PP y Cs, van a intentar combatir.Muy pegados en las encuestas, ambas formaciones pelean por el liderazgo de la derecha buscando banderas en exclusiva. Una de las principales incógnitas es hasta qué punto Vox les condicionará el discurso. De momento, la idea de la dirección nacional del PPes esquivar las cuestiones más espinosas paraEn el PP firman por que, una vez contados los votos, pueda reeditarse lo que ya llaman "el espíritu de Colón" , la segunda alianza con Cs y Vox tras las andaluzas. Pero, a la vez, subrayan que saleny buscan ser lo más fuerte posible para reducir su dependencia de los pactos.El pasado 6 de diciembre, en conversación informal con los periodistas durante la celebración del 40 aniversario de la Constitución, Casado se atrevió a recomendar a Rivera que se ocupase del electorado de "centroizquierda" y que él haría lo mismo con el de "centroderecha". Y de ahí, a la Moncloa. En la base de estas declaraciones está que, en determinados asuntos y en el trazo grueso, ambos partidos mantienen posiciones similares. Por ejemplo,La sintonía se vio en el documento pactado para dar apoyo a la investidura de Mariano Rajoy o, más recientemente, la de Moreno en Andalucía.defiende un destacado dirigente nacional del PP. Una frase muy similar a uno de los principales mensajes trasladados por Rivera el martes, en su intervención en el debate de totalidad de los Presupuestos. Pero, en su caso, cambiando a los protagonistas, poniendo el foco en el PP y el PSOE , enPor si había dudas de por dónde va ir la campaña de Rivera, este mismo viernes, tras el anuncio de la fecha electoral, subrayó queen alusión a los colores con los que se identifica a PSOE y PP, respectivamente.A nivel nacional, Ciudadanos ya ha quedado retratado como el partido que primero pacta para hacer presidente del Gobierno ay después, esta ya fue la definitiva,Una imagen que ahora pretende derribar.Aunque la campaña electoral va sobre elecciones generales, el grueso de las miradas van a estar puestas en Cataluña. No sólo por el juicio a los líderes secesionistas que se celebra en el Supremo. Si no porque si la corrupción fue la puntilla de, la del Sánchez ha sido la de la ruptura del bloque de la moción de censura por el rechazo de los independentistas a votar sus cuentas públicas.En el PP saben que ser una fuerza casi residual en Cataluña no juega mucho a su favor ante un Ciudadanos que fue el partido más votado en las últimas autonómicas. Las fuentes consultadas señalan, no obstante, que siempre van a poder arrogarse el haber sido la formación que puso sobre la mesa. Un artículo con el que, destacan, no se fue más allá precisamente porque, entre otras cuestiones, Rivera pidió que su aplicación fuese vinculada a una convocatoria electoral.Ahora, Casado redobla esa apuesta y se ha comprometido a que una de las primeras medidas que adoptará, si llega a la Moncloa, será la dePara que Casado consiga cumplir con esta promesa necesita que el PP vuelva a tener mayoría absoluta en el Senado . O sumar los votos para ello. A la hora de hacer bandera de la aplicación del 155 los conservadores destacan que son una formación que nunca ha tenido dudas a la hora de defender la. En 2015, recuerdan, Rivera pidió suprimir esta institución.En esta materia, PP y Cs van a encontrar a Vox marcando la posición más dura. El partido de ultraderecha ejerce de acusación particular en el juicio por el 1-O y ya han aprovechado para criticar al PP por colgarse "medallas que no le corresponden" en la aplicación de un 155 que a ojos de Vox fue muy leve."Se han cubierto con manifestaciones en redes sociales en el sentido de que ellos aplicaron el 155 y llevaron a los golpistas a los tribunales cuando lo cierto es que en su momento desactivaron el 155, ha llegado a decir el coordinador jurídico,Uno de los principales campos en el que el PP sabe que puede explayarse es en el de la experiencia de Gobierno. Y esta idea va a ser explotada en campaña. "Vox y Cs no pueden hacer ningún balance de gestión; nosotros, sí. Hemos gobernado España. Pero no sólo hemos gobernado España.", defiende un diputado.El martes en el Congreso, Pablo Casado habló de losdel PP. Pero la ministra de Hacienda,, quiso decir la última palabra al asegurar que el milagro económico del PPen alusión al exministroEsta estrategia tiene, sin embargo, una laguna: la de que Vox y Cs puedan reivindicarse como algo nuevo, fuera de la tradicional alternancia de poder entre PP y PSOE. También, que por el medio se cuele el problema de la corrupción y, ligado a ello, el de la regeneración. Máxime, si se tiene en cuenta que a los conservadores les quedan todavíaPara la corrupción, el PP de Casado ya tiene respuesta estándar. La de apuntar a que todo lo que se juzga ahora se corresponde con una etapa en la queMuy ligada a la idea de la experiencia en la gestión está la de "los equipos". En el PP mantienen que sonCon los equipos que sacaron a España de la crisis. Y con una fuerte implantación territorial. Esto implica, consideran, que, a diferencia de Ciudadanos y Vox, ellos no van a tener problemas a la hora de hacer las listas electorales y de configurar un Gobierno.Conocen perfectamente cómo se trabaja en la Administración... Tenemos mucho camino andado", destacan desde el equipo de Casado.También, sostienen, tienen estrechos vínculos con la sociedad civil, tal y como quedó "patente" en la convención de "rearme ideológico" celebrada en Madrid a finales de enero. Y que ello, unido a la experiencia de la gente de la que se ha rodeado Casado, les ha permitido tener prácticamente lista la oferta que van a presentar a los españoles para el 28A: una agenda basada enLa foto de Colón ubicaba a Pablo Casado en el centro de la imagen. Una posición física que para el PP es todo un símbolo del sitio que ocupa su líder en esta batalla PP-Cs-Vox. Aseguran que si algo ha quedado claro tras el pacto de Andalucía es que Casado es el único de los tres que es capaz de pactar a un lado y a otro sin levantar cordones sanitarios, como en teoría sí hacen"Pablo puede coser. Sin Vox, éramos la derecha. Y ahora, con Vox, somos el centro de la derecha", destaca un dirigente nacional.Sectores del PP creen lo contrario: que su jefe de filas se ha equivocado escorándose a la derecha para evitar fugas a Vox cuando realmente el partido siempre gana elecciones por el centro. Dicen eso de que, cuando toca elegir, los votantes van más a por el original que a por la copia.Recientemente, Rivera llamó a "ampliar el centro político" en torno a Ciudadanos sumando a gente "moderada y constitucionalista". En el partido naranja saben que, por mucho que Casado haya dicho que él no piensa hacer batalla de exigirle que aclare su política de pactos, este va a ser uno de los ejes de una campaña en la que el bloque de la derecha y el de la izquierdaEn los próximos días, el partido de Rivera celebrará las primeras reuniones del Comité de Campaña. Pero si no da un viraje respecto a lo trasladado en los últimos días,. Como una opción más "moderada" que el PP que aboga por no "dividir" con "debates ideológicos" como el de Franco o el aborto.Dicen quienes conocen a Casado que el líder del PP se ha conjurado para evitar precisamente ambas cuestiones. Porque, además de dividir al partido, dividen a su electorado. Está por ver si lo logra en un momento en el que parece acercarse la salida del dictador del Valle de los Caídos y a menos de un mes del 8 de marzo, cuando el movimiento feminista volverá a salir a la calle.Su líder, Santiago Abascal, considera que la interrupción voluntaria del aborto es "cultura de la muerte".