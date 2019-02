Casado: "Obligan a los españoles a elegir, cuarenta años después, entre enfrentamiento o concordia"

Publicada el 18/02/2019 a las 13:21 Actualizada el 18/02/2019 a las 15:20

Un PP que da todas las "batallas ideológicas"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, reunió este lunes en la sede nacional de su formación a la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, para poner en marcha el mecanismo que les conduzca a lasdel próximo 28 de abril.Casado comparó la situación actual con la de la España de 1978, cuando el texto constitucional empezaba a dar sus primeros pasos:cuarenta años después, entre enfrentamiento o concordia. Ruptura o reformas. Radicalidad o integración. Privilegios para algunos y ley para todos", señaló.En un momento en el que todas las encuestas muestran a un PP en segundo puesto que va a necesitar de Ciudadanos y de la ultraderecha de Vox para sumar votos y llegar a la Moncloa, el jefe de los conservadores dijo a los suyos que tienen que salir a ganar.Tenemos mucho que hacer, no sólo por el PP, sino por España", añadiría.Casado consideró que elPero también el "socialismo que ampara esas reivindicaciones nacionalistas".El presidente del PP sostuvo que los conservadores "nunca" ha gobernado contra los socialistas. "Nunca hemos abordado reformas de fondo sin ellos. Y nunca lo haremos.que se nos cambie el país sin preguntarnos. Moderación, sí, como siempre; sumisión, no. Ni lo sueñen".Casado dibujó a unos independentistas que se apropian de todo, desde las instituciones a los espacios públicos. "Y si les dejamos, que no les vamos a dejar, de otras comunidades como Baleares, la Comunidad Valenciana o Aragón", dijo.Casado reivindicó su gestión durante los meses que lleva al frente del PP. Definió a su partido como un partido"Un PP que no se esconde, que no disimula, que da todas las batallas, empezando por las batallas ideológicas, porque si dejamos que la izquierda imponga su relato no solo nunca ganaremos, sino que tendremos menos libertad, hasta perderla del todo".