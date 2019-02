Ciudadanos acuerda que no pactará ni con Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las elecciones generales

Publicada el 18/02/2019 a las 14:46 Actualizada el 18/02/2019 a las 15:24

Ciudadanos acuerda que no pactará ni con Pedro Sánchez ni con PSOE tras las elecciones generales https://t.co/wNUGSk9ON0 pic.twitter.com/FXtbHhptHr — Europa Press (@europapress) 18 de febrero de 2019

Una mayoría que desborde los límites de Ciudadanos

Evitar que Vox sea determinante

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos ha determinado este lunes quetras las elecciones generales del 28 de abril porque los socialistas tienen que pasar a la oposición.Así lo ha comunicado en rueda de prensa y recoge Europa Press el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que considera que esos comicios estarán marcados por dos circunstancias: el "golpe de Estado" de 2017 por parte de la Generalitat de Cataluña y la decisión del presidente del Gobierno deque "han intentado romper España".Ante este escenario, "para un futuro Gobierno de España", ha declarado Villegas, que también ha expresado el deseo de la formación naranja de "superar el bipartidismo"."Ningún voto que vaya a Cs va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno", ha subrayado. De momento, este criterio de no pactar con el PSOE se va a aplicar para las elecciones generales, mientras que para los comicios municipales y autonómicos la Ejecutiva nacionalSobre la posibilidad de pactar con el PSOE si, en el periodo de negociaciones, Sánchez accediera a apartarse, el dirigente naranja ha dicho que hoy por hoyy que la mejor manera de que este partido cambie es "estando en la oposición".Según ha indicado, el 28 de abril los españoles tendrán que escoger entre "la continuidad del Gobierno Frankenstein" de Sánchez con el apoyo de "separatistas y populistas" ySería una etapa en la que por primera vez habría en España un presidente que no sea del PP ni del PSOE y un Gobierno que, ha destacado el dirigente de la formación naranja.El objetivo, ha explicado, es crearen torno a la candidatura de Rivera que "desborde las siglas del partido" y aúne a "esa mayoría de españoles centrados y moderados" que piensan que "Sánchez, Torra, Puigdemont, Rufián e Iglesias" (en alusión al PDeCAT, ERC y Podemos) "no pueden seguir determinando el futuro del país".El secretario general de Cs está convencido de que se puede "sumar a más gente" a esa opción "regenerada, limpia, de futuro y reformista" porque "hay muchas personas desencantadas" con el Ejecutivo socialista y también con un PP queel pasado mayo tras la sentencia que lo condenaba por la trama Gürtel.En este contexto, ha detallado que han mantenido conversaciones con Unión, Progreso y Democracia –su eurodiputada Maite Pagazaurtundúa irá en la lista de Cs para las elecciones al Parlamento Europeo– y que también hablarán con independientes y con personas que han formado parte de otros partidos.Tras aclarar que Ciudadanos no renunciará a sus siglas, ha afirmado quey ha estado abierto a la sociedad civil. Por eso, "todos los españoles que quieran un cambio" y que rechacen el "turnismo de PP y PSOE" están "llamados a colaborar en el proyecto a través de la herramienta que es Cs", ha agregado.Respecto a la postura ante Vox , Villegas ha dicho que ahora Ciudadanos se va a centrar en "intentar conseguir el mayor número de votos posibles" y forjar una mayoría para que "los extremos, los populistas," sobre la conformación del futuro Gobierno.En el caso de que los resultados electorales sí otorguen un papel determinante al partido de Santiago Abascal, entonces "tendrá que decidir si prefiere un Gobierno Frankenstein con los separatistas, los populistas y Sánchez", ha manifestado.