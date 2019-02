El TC vuelve a sentenciar contra la Mesa del Congreso por aceptar un veto del Gobierno Rajoy a una ley de la oposición

Publicada el 18/02/2019 a las 13:41 Actualizada el 18/02/2019 a las 13:42

Sobrecoste de 1.500 millones

La disolución impedirá que se tramite

El Tribunal Constitucional ha comunicado al Congreso unaque preside Ana Pastor por haber aceptado sin el debido contraste un veto del Gobierno de Mariano Rajoy a una proposición de ley presentada por la oposición.Se trata de una proposición de ley que Unidos Podemos En Marea registró el septiembre de 2017 para modificar la normativa laboral con el fin dede los convenios colectivos en las empresas, recuperando la prevalencia del acuerdo sectorial frente al suscrito en una compañía.En concreto, el grupo confederal proponía que una empresa únicamente pueda "descolgarse" de los convenios sectoriales eny no en ningún otro tipo de derecho, y que incluso en estos existan restricciones para evitar un empeoramiento de lasLa iniciativa de Unidos Podemos fue vetada por el Gobierno del PP acogiéndose a la previsión constitucional que exige lapara tramitar proposiciones legislativas. En concreto, alegaba que la aplicación de esa reforma implicaría una alteración de las previsiones presupuestarias por un aumento del gasto público.Así, el Gobierno de Rajoy pronosticaba que la ley de Unidos Podemos provocaría un aumento delo que ocasionaría un gasto adicional de 1.500 millones para el Estado.El veto fue aceptado en octubre de 2017 por la Mesa del Congreso, con la mayoría de la que disponen PP Ciudadanos , y la. Unidos Podemos recurrió ante el órgano de gobierno de la Cámara, que ratificó su posición un mes después.Al final el grupo confederal llevó el caso al Tribunal Constitucional, que acaba decon una sentencia de su Sala Segunda de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González Trevijano.En la sentencia, recogida por Europa Press, se asegura que el escrito de disconformidad del Gobierno hace unade la capacidad de veto que le otorga la Constitución pues sus cálculos de desviación presupuestaria "van más allá" del presupuesto anual en curso.A su juicio, el vetoe "incumple con los requisitos de motivación exigidos para justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios". "No ofrece ningún dato objetivo que permita conocer cómo obtiene la cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones por desempleo y el importe de 1.500 millones de euros más de gasto en esas prestaciones", apunta.Y, en ese contexto, cree que la Mesa del Congreso vulnera losal hacer suyo el veto del Gobierno y rechazar el recurso de reconsideración "sin ofrecer respuesta a los concretos argumentos dados" por Unidos Podemos.La iniciativa vuelve ahora a lay la Mesa del Congreso deberá volver a discutir su admisión a trámite, sabiendo además que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ya se descolgó de los vetos presentados por el del PP. En todo caso, y dado que la Cámara se disolverá el próximo día 5 de marzo por la convocatoria anticipada de las Cortes, la reforma de Unidos PodemosLos vetos del Gobierno de Mariano Rajoy han provocado yapor motivos similares, ya que el TC entiende que el órgano de gobierno de la Cámara tiene margen de maniobra para interpretar si los escritos de disconformidad están o no debidamente fundamentados.