Marlaska aboga por reformar acusaciones como la de Vox y esperará a la sentencia para analizar indultos

Publicada el 18/02/2019 a las 11:28 Actualizada el 18/02/2019 a las 11:29

Recurso a Estrasburgo

La prisión preventiva puede marcar los tiempos del juicio

Suspender el juicio 'perjudicaría a los acusados'

El ministro del Interior,, ha respaldado este lunes reformar la figura de la acusación popular al ser preguntado por el papel deen el juicio a los líderes delen el. También se ha remitido a la sentencia antes de "analizar" posibles indultos a los procesados y ha dicho que, de convenir nada o un compromiso de conversaciones" por parte el Gobierno.En una entrevista en Los Desayunos de TVE , Grande-Marlaska ha defendido que la acusación popular sigue siendoya que, según él, esta figura es propia de "un Estado de Derecho que está en sus inicios y donde hay muchas dudas sobre la Fiscalía y su acción pública penal".Grande-Marlaska, que es juez en excedencia, ha añadido que "ya es hora de que podamos hacer un análisis y un esfuerzo conjunto en poder dibujar lo que es la acusación" al ser preguntado, en concreto, sobre el papel de Vox en el juicio. "Cuando un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular hay que reformarlas, matizarlas para evitar que bajo intereses públicos se esconda realmente intereses particulares ajenos a lo que debe ser su naturaleza", ha dicho.El titular del Interior ha señalado que "como jurista" le parece. Ha dicho que tendría que estudiar el contenido de esa condena y el posicionamiento de la Fiscalía o el tribunal "sobre la posibilidad del indulto, si se solicita". "Tras esos trámites previos, yo podría analizar la figura o la posibilidad del indulto; mientras tanto me parece absolutamente improcedente e inadecuado", ha subrayado.Según el ministro, la primera semana del juicio del procés en el Supremo le ha confirmado en su tesis de que "no había ningún peligro porque España es un Estado de Derecho con un estándar de cumplimiento de los derechos humanos máximos". Al ser "extremadamente garantista",y, además, el juicio se difunde en abierto.También se ha mostrado tranquilo sobre un futuro pronunciamiento del. "Somos el país dentro de los 47 del Consejo de Europa que menos condena tenemos, en números absolutos y porcentualmente, lo que es consecuencia directa de nuestros estándares", ha dicho.La ministra de Justicia,, ha advertido este lunes de que el hecho de que nueve líderes independentistas se encuentren en prisión preventiva puede marcar los tiempos en el juicio del procés, ya que afecta a su libertad. Además, el Supremo ya anunció que no suspenderá las sesiones pese a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del Gobierno.Preguntada en una entrevista en RNE , si se puede parar el proceso judicial al coincidir con la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, Delgado ha indicado que eso le corresponde decidirlo al presidente del tribunal,. "Es un hombre con una magnífica forma de hacer. Valorará que es lo mejor", ha indicado.La titular de Justicia entiende que en este casoque se tienen que tener en cuenta, pero ha defendido que Marchena. "No quiero opinar porque es una decisión jurisdiccional", ha explicado Delgado.El abogado del exvicepresidente de la Generalitaty el exconseller, ha considerado que suspender el juicio a causa del adelanto de las elecciones generalesEn una entrevista en TV3 este lunes, ha dicho que "en circunstancias normales", pero en este caso perjudicaría a los acusados, que están en prisión preventiva. El abogado de Junqueras y Romeva ha pronosticado que habrá una interferencia constante entre la política y el proceso: "Desde fuera se utilizará lo que se diga en el juicio en campaña electoral", ha augurado.