Puigdemont y Torra arremeten en Bruselas contra la UE por no respaldarles en el desafío independentista

Publicada el 18/02/2019 a las 20:36 Actualizada el 18/02/2019 a las 21:24

El presidente de Cataluña, Quim Torra, y su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, han lanzado este lunesa los líderes independentistas del procés y por no aceptar el rol de mediador internacional que le reclama el movimiento soberanista, según informa Europa Press.Ambos han arremetido especialmente contra el presidente del Parlamento Europeo, el conservador italiano Antonio Tajani, al que han acusado de actuar por no haber autorizado que la conferencia que han pronunciado en untuviera lugar en las instalaciones de la Eurocámara. "En lugar de defender los derechos de todos los europeos, Tajani ha convertido el Parlamento Europeo enespañoles de extrema derecha y del señor Borrell, el ministro de Exteriores, que siempre está en contra el diálogo con Cataluña ", ha dicho Torra ante una audiencia principalmente catalana, que ha llenado una sala con un aforo de 250 plazas.En lase ha pronunciado Puigdemont, para quien Tajani ha impuesto "una ley mordaza de facto" y ha puesto en duda que las razones de seguridad que ha esgrimido el presidente de la Eurocámara para vetar el acto se sostengan, dado que desde que vive fugado en Bélgica ha tenido lade varios países europeos sin que ello planteara "problemas" en estas instituciones. El expresidente catalán ha querido subrayar que los catalanes son un pueblo "profundamente europeo" y se ha desmarcado de discursos populistas y nacionalistas "de otras épocas", por lo quea una parte de su población que reclama su derecho a decidir."La Unión Europea no puede seguir apoyando actitudes demofóbicas a los partidos españoles que apoyan la represión ", ha continuado Puigdemont, para quien es una "vergüenza" que Europa que existan "presos políticos" en uno de sus Estados miembros. Por ello, ha instado a "todos" los eurodiputados a "abrir los ojos y actuar como demócratas" y reaccionen ante un juicio en el que se juzgan, entre otros, a dos exeurodiputados, Oriol Junqueras y Raül Romeva. "Laeuropea están en riesgo en Madrid ahora, ésta es", ha insistido Puigdemont.Así, tanto Torra como Puigdemont han considerado una "vergüenza" que haya políticos en prisión provisional en el marco de la causa del procés y han criticado en distintos momentos de sus discursos el "" que, sostienen, han mantenido las instituciones europeasilegal del 1 de octubre.Desde el inicio de la crisis secesionista, la Comisión Europea ha expresado en reiteradas ocasiones su respeto por el orden constitucional en España y han apelado a una, dentro de los límites de la Constitución . También llamó a latras las imágenes del 1-O. Más recientemente, el Ejecutivo comunitario ha declarado "total confianza" en la independencia del sistema judicial en España. "No queremosla situación, damos pleno apoyo a las instituciones legales y democráticas y al orden constitucional del país", dijo hace una semana uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, el finlandés Jyrki Katainen.