Sánchez afirma que el independentismo tiene "pavor" a dialogar, pero se niega a vetar a ningún partido para los pactos

Publicada el 18/02/2019 a las 23:06 Actualizada el 18/02/2019 a las 23:07

Los errores de Podemos

Borrell: un "extraordinario candidato" para las europeas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ve al independentismo con "pavor" a dialogar porqueal hacerles creer que la independencia es posible cuando en realidad no tienen más salida que "volver a la senda constitucional". Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE , recogida por Europa Press.Sin embargo, los soberanistas permanecen aún "bloqueados" ante la tesitura de asumir esa realidad, como demuestra, en opinión de Sánchez,cuando supo que el expresident Carles Puigdemont se disponía a convocar elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.Pese a ello y pese a que los independentistas tumbaron el proyecto de Presupuestos de Sánchez poniendo fin así a la legislatura,tras las elecciones generales del 28 de abril, como tampoco ha vetado a ninguna otra fuerza.Sánchez ha criticado en cambio a PP y Ciudadanos por establecer un cordón sanitario en torno a su figura, adelantando que no pactarán con el PSOE. Esto refleja, a su juicio, cómo estas formaciones tienen una visión "excluyente", mientras que él defiende queY es que en su opinión,como considera que están haciendo PP y Ciudadanos, a los que acusa de vivir "del agravio territorial" porque quieren "enquistar el diálogo en Cataluña".Sánchez también ha alertado de que estas dos formaciones conservadoras promueven la aplicación de un 155 a nivel nacionala la Administración central.Y ha avisado de que resulta "muy peligroso" que le acusen a él de ser un "okupa" en La Moncloa, puesdespués de unas elecciones.Pero además, Sánchezcuando en estos meses al frente del Gobierno él ha buscado apoyos a derecha e izquierda e incluso en algunas medidas de las que se ha conseguido sacar adelante ha contado con el respaldo de PP y Ciudadanos.Ante la posibilidad de que los dirigentes del procés que están siendo juzgados puedan ser indultados en un futuro por el Gobierno, Sánchez ha evitado entrar a valorar este escenario porque en este caso, como en cualquier otro, para que haya un indulto, tiene que haber previamente una condena, por lo que pronunciarse ahora al respectoPreguntado si al PSOE le interesa un Podemos más fuerte o más débil, Sánchez ha agradecido a los 'morados' el apoyo que le han prestado en estos meses en el Gobierno, pero ha subrayado los dos errores que, a su juicio, han cometido:sobre medidas del alquiler por considerar que no era suficientemente ambicioso.En un mensaje dirigido a aquella parte del electorado que en citas anteriores se ha quedado en la abstención, Sánchezmientras que abstenerse puede hacer que "España retroceda 40 años".El presidente del Gobierno ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell,Sánchez ha explicado que el que fuera presidente del Parlamento Europeo. "Siempre he dicho lo mismo: Borrell es un extraordinario ministro y sería un extraordinario candidato", ha aseverado.