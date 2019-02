Unos 17 fuegos siguen activos en Cantabria en unos días de alto riesgo de incendio para el norte peninsular

Publicada el 18/02/2019 a las 17:10 Actualizada el 18/02/2019 a las 17:11

El SEPRONA investiga los fuegos

Alto riesgo de incendios en el norte peninsular

Cantabria mantiene este lunes–después que se hayan contabilizado más de doscientos – y, según los primeros datos, en su mayoría han sido provocados "con intencionalidad" en unos días en los que estaban prohibidas y/o canceladas las autorizaciones de quema por las condiciones meteorológicas, según expertos, según informa Europa Press.El decano del, Óscar González, ha señalado que "con viento sur, como hay estos días, se cancelan automáticamente los permisos de quema" y recuerda que los incendios forestales en laen esta época son un "episodio recurrente" cada año . "No sabemos muy bien laspor la que se provocan estos incendios, pero tenemos la certeza de que son provocados intencionadamente, aunque no sabemos con qué propósito", ha asegurado el decano, queque estos fuegos estaban relacionados con la regeneración de pastos, pero observa ahora que hay "".Sobre el uso del fuego para generar pastos, ha explicado que se hace para poner el "marcador a cero" después de que en el invierno crezcan las herbáceas, los arbustos y los matorrales, de modo queson las herbáceas que aprovecha el ganado. De este modo, insiste en que hay motivaciones adicionales como las ganas depor cuestiones sociales o psicológicas y ha añadido que el Colegio de Ingenieros de Montes apuesta por una sociedad del siglo XXI "amable, moderna y respetuosa con la naturaleza".Su receta para prevenir los incendios pasa, en primer lugar por tomar, pero sobre todo por fomentar lade la sociedad, en este caso la cántabra, porque "por unas personas puntuales se está perjudicando a toda la sociedad".Por su parte, fuentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han señalado que se están investigando "todos los fuegos" de los que este lunes quedan activos en torno a una veintena. Así, exponen que aún se desconocen las causas pero hasta el momento la investigación ha llevado a lapor provocar incendios: una de ellas en Merilla de San Roque de Riomiera y otra más en Tojo.El SEPRONA advierte de que esta es una época deforestales porque se queman rastrojos en base a unas autorizaciones que aprueba la comunidad autónoma y precisamente se está investigando si existían permisos o no. En todo caso, han añadido que en materia de prevención este año se está reforzando elde los espacios naturales con más efectivos y medios.Desde la ONG WWF España, la portavoz del programa de bosques, Diana Colomina, ha denunciado en declaraciones que no se está trabajando lo suficiente en España para "dar la batalla contra los incendios". A su juicio, no se puede quedarpara frenar los fuegos cuando el 96 por ciento de los incendios tiene detrás la mano del hombre. "Necesitamos que las administraciones destinen más recursos y se centren en la prevención activa de los incendios porque no se puede esperar a que el año sea bueno o malo en función de la meteorología", ha apostillado.Colomina recuerda que "todos los años" se producen quemas en la cornisa cantábrica en esta época del año y advierte de queya que el invierno está teniendo temperaturas más altas de lo normal y ha llovido por debajo de lo normal. De este modo, insiste en que la meteorología, la, eldel monte y lason factores fundamentales de modo que denuncia el "uso incontrolado y clandestino del fuego" y, aunque admite el fuego como una herramienta de gestión, recuerda que no se puede hacer quemas en días de alto riesgo. En este contexto, ha recordado la apuesta de WWF por la prevención activa y social de los incendios, mediante la promoción de alternativas al fuego, pero recuerda que esta es una tarea de la administración. "En España somos buenísimos, los mejores en extinción, pero malísimos en prevención", concluye.Precisamente, el portavoz de la, Rubén del Campo, ha precisado que el riesgo de incendios está este lunestanto en Cantabria como en País Vasco, Navarra y puntos del Pirineo, sobre todo en el catalán. Si bien confía en que este lunes por la tarde y sobre todo el martes el riesgo descenderá a nivel bajo ya quea partir de la tarde lo que confía en que puedalos incendios.De cara a este martes, ha advertido de que el riesgo será bajo en Cantabria, pero en ely en el entorno dey en particular en el Pirineo catalán el riesgo de incendios forestales seguirá siendo muy alto, por lo que "persistirán las condiciones propicias para la propagación del fuego".