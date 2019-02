Ábalos dice que bloqueo del 'Open Arms' está "exento de arbitrariedad" y Podemos lo achaca a presión de PP, Cs y Vox

Publicada el 19/02/2019 a las 20:14 Actualizada el 19/02/2019 a las 20:57

El despacho de los buques, "condidionados" a un acuerdo

El PP tacha de "nefasto" el balance en política migratoria

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido este martes en queOpen Arms y Aita Mari en el Puerto de Barcelona y de Pasaia (Guipúzcoa), respectivamente, "es un acto administrativo reglado y exento de arbitrariedad". Por su parte, desde Unidos Podemosdel PP, Ciudadanos y Vox la decisión del Ejecutivo de impedir a ambos busques de navegar hacia aguas del Mediterráneo central para hacer labores de salvamento a migrantes, informa Europa Press.Durante el Pleno del Senado, Ábalos se ha pronunciado así tras ser preguntado por el senador de, José Ramón Arriera, si el Gobierno piensa permitir a las embarcaciones de Proactiva Open Arms Aita Mari retomar sus labores de salvamento en el mar Mediterráneo.En respuesta, el ministro ha reiterado que, antes de poder navegar, "debe recibir una", denominada despacho del barco. Según ha explicado, esta autorización está sujeta a que se cumplan los requisitos legales contemplados en la normativa internacional y nacional, especialmente en lo que compete a las condiciones de seguridad. Ábalos ha vuelto a remarcar que el despacho de un buque "solo se deniega por causas legales" o por decisión de un juez, por lo que se trata de unaqueEn este punto, ha recordado que la normativa internacional obliga al desembarco. Y ha apuntado que el "cierre" de los puertos de las zonas acotadas para la búsqueda y el rescate (SAR) concernidas (Grecia y Malta) "hace que se fuerce" a esos barcos a volver a España. Este regreso, según ha defendido Ábalos , pone "en riesgo" la seguridad del buque, tanto de los rescatados como de los tripulantes. "Un buque no debe estar navegando durante días en condiciones inseguras para las que no está preparado", ha insistido.Asimismo, ha recalcado que el despacho de estos buques hacia el Mediterráneo central "está condicionado" a la existencia de un acuerdo . "Es un problema de Europa" ha apostillado Ábalos, que ha pedido no poner "en cuestión" al Gobierno, teniendo en cuenta que España es "un ejemplo" en el rescate de migrantes. "El Gobierno mantiene un compromiso firme por auxiliar a los migrantes que se encuentran en peligro en nuestras costas", ha subrayado el ministro.Por su parte, el senador de Unidos Podemos ha dicho tener la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez "está dando palos de ciego" o bien, "un giro de 180 grados" en su gestión migratoria, ya que ha pasado de dar "un ejemplo loable" con la acogida el Aquarius al "secuestro administrativo" de estos buques humanitarios."El cambio de su política ¿nada tiene que ver con la presión del?", le ha preguntado. Después ha destacado que al Gobierno "le han temblado las piernas" para ser "coherente" en su búsqueda de una posición europea común y el "deber moral" de salvaguardar las vidas de migrantes. "No podemos permitir que el Gobierno quiera reducir en un 50% la inmigración irregular a cambio de dejar morir a gente en el mar Medierráneo", ha sentenciado, proclamando que el rescate "tiene que ser incondicional".Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó , durante su intervención en el Pleno del Senado también ha reprochado al presidente del Gobierno el "incremento" de las llegadas de migrantes a España pory le ha acusado de convertir a España en "la primera puerta de entrada de inmigrantes" de la Unión Europea.También la senadora popular Sofía Acedo ha preguntado a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,, qué balance hace de su política migratoria. A su juicio, éste esporque, entre otras cosas, "ha favorecido la llegada" de migrantes por vías irregulares. "Desde que llegaron en junio a diciembre multiplicaron por seis la llegada de inmigrantes irregulares", ha asegurado la senadora del PP, que ha reprochado a la ministra ladel acuerdo de readmisión con Marruecos para devolver aprocedentes del país alauí que se encuentran en España.En respuesta, Valerio ha dicho que su balance es "satisfactorio", teniendo en cuenta que ende Gobierno el PP "no hizo nada de nada" en política migratoria. A su juicio, hubo "falta de estrategia" e "irresponsabilidad"y, pese a conocer los cambios en los flujos desde el año 2017, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no adoptó ni una medida".Frente a ello, según ha remarcado la ministra, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado los primeros pasos para alumbrar una política migratoria ordenada y segura", al tiempo que ha adoptado. Concretamente, ha afirmado que se ha reforzado el programa de atención humanitaria, ya que actualmente hay, frente a las más de 2.000 de hace un año.