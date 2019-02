Albert Rivera: "Si gobernamos, el español será lengua vehicular en los colegios de toda España"

Publicada el 19/02/2019 a las 19:25 Actualizada el 19/02/2019 a las 19:46

PP y PSOE, culpables de la situación actual

El presidente de Ciudadanos , Albert Rivera, se ha comprometido, este martes, a garantizar quedel país si su partido llega al Gobierno tras las elecciones del 28 de abril, informa Europa Press., el español va a ser la lengua vehicular en todos los colegios de España y a quien no le guste, que se aguante, porque", ha declarado Rivera en el Congreso, durante la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos.Pese a que la, Rivera ha insistido en que su apuesta por el castellano se extenderá en "todas las escuelas públicas y concertadas. "Mi compromiso, y nuestro programa electoral lo dirá bien claro", ha proclamado ante sus diputados.En su intervención, el líder 'naranja' ha explicado que España tiene "la, pero, a su juicio, las familias no deberían escoger entre éstas y "la lengua común". En este sentido, ha destacado el derecho de los ciudadanos "a utilizar esa lengua" o derecho de los padres "a que sus hijos se eduquen en esas lenguas".Rivera ha defendido "la trayectoria y autoridad moral" del partido que preside para defender esta posición, una idea que, a su juicio, PP y PSOE "no pueden hacer" porque son lasactual en Cataluña.Así, ha aclarado que Ciudadanos "no hará como Rajoy", al que ha acusado de enviar, con la conocida como ley Wert , a los alumnos que querían estudiar en español a colegios privados, "con vergüenza y escondiéndose por detrás".También se ha referido al exministro de Educación del PP, Iñigo Méndez de Vigo , y a su sucesora socialista, Isabel Celaá, paraen Cataluña que realizó la Alta Inspección Educativa, en el que se trataba este tema.Para el líder de Cs, los españoles "no se merecende defender el uso del español en todas las escuelas del país" y que, por el contrario, "tapen el adoctrinamiento de sus socios nacionalistas".