Publicada el 19/02/2019 a las 10:45 Actualizada el 19/02/2019 a las 12:30

Sánchez no descarta pactar con los independentistas

El presidente del PP, Pablo Casado , ha restado este juevesdel líder de Ciudadanos Albert Rivera , de que no pactar con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril, ya que, según ha recordado, en 2015 selló el "pacto del abrazo" en el Congreso con Pedro Sánchez para investir al candidato socialista presidente del Gobierno e incluso solicitó el apoyo a Pablo Iglesias para esa investidura."La credibilidad la da un partido que a Pedro Sáncheza Pablo Iglesias para que apoye a Pedro Sánchez", ha declarado Casado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, después de que la Ejecutiva de Ciudadanos aprobara este lunes por unanimidad no pactar con el PSOE en las generales, aunque no se cerró a acuerdos con 'barones' socialistas tras las autonómicas del 26 de mayo.Aunque ha admitido que tiene buena relación con Rivera, el líder del PP ha puesto sobre la mesa loscon Pedro Sánchez. "Y ahora no nos podemos jugar que Pedro Sánchez siga en el Gobierno", ha proclamado, para subrayar que sus senadores serán "los del 155" para aplicar este precepto constitucional en la Cámara Alta si ganan las elecciones.Casado ha destacado que el jefe del Ejecutivo no descartó anochede nuevo tras las elecciones. "Una de las cosas que dijo es que no descarta pactar con los independentistas y que Torra siga mandando en España", ha asegurado, para añadir que hay que apoyar al PP si lo que se quiere es u Gobierno que "ponga orden" en Cataluña frente al "independentismo golpista"."Si dividimos el voto puede pasar que no lleguemos a esay los restos vayan a Podemos o al PSOE", ha manifestado, para explicar que los apoyos a Vox o Cs en algunas circunscripciones pueden ir al final a la izquierda y restar apoyos al PP. En cualquier caso, y pese a lo que señalan las encuestas, ha confiado en lograren los comicios porque, según ha dicho, su formación maneja "buenos resultados" internos.Ante las declaraciones de algunos barones del PP apelando a la moderación y al centro para poder ganar las elecciones, Casado ha afirmado que. Además, ha recalcado una vez más que Sánchez ha convocado elecciones porque el PP le ha "pillado negociando" con los separatistas. "Le hemos pillado con el carrito del helado", ha proclamado.