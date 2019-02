CEAR lanza una "falsa serie" para denunciar que las víctimas de maras en Centroamérica no encuentran refugio en España

Publicada el 19/02/2019 a las 18:46 Actualizada el 19/02/2019 a las 18:47

4.860 peticiones de asilo en 2018 y 15 ofrecieron protección

Cinco testimonios de víctimas

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha desvelado este martes que el aparente lanzamiento de una serie sobre las maras —las pandillas violentas centroamericanas— es en realidad una campaña parade las víctimas que huyen de esta violencia, ha informado Europa Press.La directora de CEAR, Estrella Galán, destaca que la situación de las víctimas de estas pandillas no es "una ficción, sino una realidad cotidiana para". "Entendemos la decepción de quien esperaba ver hoy una serie, pero creímos que era necesario una iniciativa así", explica Galán.El pasado 1 febrero, CEAR lanzó una campaña de difusión llamada Maras. Ver, oír y callar como si se tratara de la promoción de una serie. La iniciativa incluye una página web, perfiles en redes sociales, así como carteles en la calle.Sin embargo, en el día del estreno, los miles de seguidores han podido descubrir que la serie no tiene actores, ni guion, ni efectos especiales. En su lugar, se han encontrado cinco historias con protagonistas verdaderos: cinco víctimas reales de estas pandillas violentas que vieron rechazada su petición de asilo en España y cuentan su historia en primera persona., apuntan desde CEAR.En El Salvador, Honduras y Guatemala viven "bajo el régimen de terror" que imponen las maras, conentre los 3 países, 29 al día, según relatan desde CEAR. De hecho, cada vez más personas de estos países buscan refugio en España, sumando un total de, aunque únicamente se resolvieron 320, de las cuales solo 15 ofrecieron protección internacional.Con estos datos sobre la mesa, CEAR lamenta quea las personas de El Salvador, Honduras y Guatemala que huyen de la violencia de las pandillas, negando "de forma sistemática" sus peticiones de asilo. La resoluciones desfavorables en estos casos son, para CEAR, "contrarias" a las directrices del ACNUR y a repetidas sentencias de la Audiencia Nacional que han reconocido a las víctimas de las maras como personas refugiadas.En esta campaña, para la que CEAR ha contado con la colaboración desinteresada de Globomedia (Grupo MEDIAPRO), se ofrece el testimonio de cinco víctimas que cuentan la realidad de asesinatos, violaciones, extorsión que sufren por parte de las maras.Uno de ellos es Jonathan (nombre ficticio), quien relata que paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas. "Yo iba con mi hija y fuimos víctimas de un atraco y, lastimosamente, mi hija fue víctima de violación sexual por estos miembros", narra, apuntando además que el grupo iba armado y la pusieron "boca abajo con el pie en la cara", impidiéndole hacer algo para salvar a su hija., apunta.También Emily sufrió la violencia de estas pandillas. "Me dijeron: 'Queremos que te vayas de la colonia porque no soportamos verte acá,. Si no te vas, te vamos a ir a pelar al río, haz caso'", cuenta.Marcos relata que unos pandilleros asesinaron a su hermano. "y ya habían asesinado a cuatro personas en tan solo una semana. Los pandilleros les ponen el arma en sus manos y se los llevan a asesinar gente que quizás no tiene nada que ver en pandillas", afirma. Así, expresa su confianza en que le den asilo en España porque no quiere volver a El Salvador.