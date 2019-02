El Gobierno admite que precisa autorización de los benedictinos o del Supremo para ejecutar la exhumación de Franco

Publicada el 19/02/2019 a las 20:51 Actualizada el 19/02/2019 a las 20:52

Un permiso que no llega

El Gobierno admite en el acuerdo que ordena laFrancisco Franco del Valle de los Caídos queque custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Tribunal Supremo , según informa Europa Press.Esta circunstancia, argumenta el Ejecutivo, no impide al Gobierno acordar la exhumación, como ha hecho en el acuerdo aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, pero sí conduce, reconoce, "del acuerdo la habilitación correspondiente para la entrada en el referido lugar de culto de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a partir del alcance expuesto a la inviolabilidad del mismo". Así consta en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se da unpara que elija otro lugar de inhumación de Franco alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena y que sea "viable", es decir, quecomo, alega el Ejecutivo, presenta La Almudena.A pesar de que la ministra de Justicia , Dolores Delgado, intentó presentar el acuerdo como la decisión con la que se culmina el procedimiento, éste, como se reconoce en el propio acuerdo.El Ejecutivo admite en esta fase del procedimiento que la inviolabilidad del lugar de culto prevista en los acuerdos firmados por el Estado con las distintas confesiones provoca un efecto, que no es otro que el de "la necesidad de requerir la autorización eclesiástica o de la confesión respectivay dar cumplimiento de una disposición legal"."En ningún caso –abunda el Gobierno en respuesta a las alegaciones recibidas por la abadía de los benedictinos– se ha cuestionado este efecto, y precisamente por elloa la comunidad benedictina a cuyo cargo se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos". El problema es que hasta la fecha,. No obstante, el Ejecutivo recuerda que esta inviolabilidad no se puede entender como que los lugares de culto estén al margen de la intervención de la autoridad civil, sino que ésta, de producirse, deberá serEs decir, que si la autorización de los benedictinos sigue sin llegar, el Consejo de Ministros , según establece el propio acuerdo,para ejecutar la exhumación, "incluyendo los relacionados con el acceso a lugares de culto según la normativa vigente". Pero estos actos, como cualquier decisión del Consejo de Ministros,por las partes ante el Tribunal Supremo por la vía contenciosa administrativa.