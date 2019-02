Publicada el 19/02/2019 a las 14:53 Actualizada el 19/02/2019 a las 14:54

En Comú alerta de los acercamientos del PSOE a Ciudadanos

no se fía de la negativa de Ciudadanos a pactar con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril y, en este sentido, la formación morada ha pedido al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que descarte ya la posibilidad de alcanzar un acuerdo de gobierno con el partido de Albert Rivera, porqueInforma Europa Press.Así lo ha asegurado la número dos y portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, reafirmando la intención de su grupo de volver a impedir ese pacto si está en sus manos, como ya hicieran tras las elecciones generales de 2015.En declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, Montero ha defendido la necesidad de que , en este contexto,En este sentido, ha advertido al PSOE de que Ciudadanosy que, por lo tanto, debe descartar a la formación de Albert Rivera para posibles pactos postelectorales y no seguir la vía que intentó sin éxito en 2016."Ese plan fracasó y creo que es una buena noticia que ahora de nuevo queden muy claras las posiciones y", ha señalado."Por tanto, los ciudadanos tienen que tener claro que su voto tiene que serviro al 2016 a inventar un posible Gobierno del PSOE con Ciudadanos que no va a permitir mejorar la vida de la gente", ha apostillado.No obstante, a continuación ha apuntado que "con lo cambios de opinión de Rivera, que dijo que jamás investiría a Mariano Rajoy y luego lo hizo", la mejor vía para garantizar un gobierno "progresista" y evitar que el PSOE intente pactar con Ciudadanos es que Unidos Podemos"Hasta los ciudadanos que no nos votan saben que el voto más útil para que en este país haya un Gobierno progresista es el voto a Unidos Podemos.", ha asegurado la dirigente de Podemos.Además, ha defendido que ese Gobierno sería el más "sólido". "En caso de que haya que hacer pactos, lo que queremos es ser la fuerza más votada para que eso nos permita no tener que arrancar al PSOE medidas todo el rato sino poder liderar el Gobierno", ha ahondado, antes de señalar que, por ejemplo, "" si no hubiera sido por Unidos Podemos.En la misma línea se ha expresado la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, quien ha criticado algunos de los gestos que ha hecho el PSOE en los últimos días,"Hemos visto como después de la convocatoria de las elecciones, a Pedro Sánchez le faltaba tiempo para ir a hacerse la foto con Susana Díaz, y también como en el momento en que mas lo necesitábamos,, ha señalado.A su parecer, "es evidente" que en las próximas semanas "el pacto que va a intentar fraguarse" es de PSOE con Cs. "Por lo tanto es evidente que la única garantía para un Gobierno de cambio va a ser", ha apostillado.Martín también ha restado credibilidad a la decisión de Ciudadanos de estudiar cualquier pacto con el PSOE tras las elecciones. "Sy ya digo, en las próximas semanas va a ser lo que se va a intentar y por lo tanto somos nosotras la única garantía de cambio", ha enfatizado.