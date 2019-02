Sánchez sitúa la educación en el centro de la presentación de la precampaña del PSOE

Publicada el 19/02/2019 a las 14:16 Actualizada el 19/02/2019 a las 14:37

La campaña electoral ya está aquí y la elaborada presentación que hizo de ella el PSOE este martes demuestra que los socialistas no sóloen sus contenidos sino que habían puesto en marcha hace días, antes del anuncio de Pedro Sánchez de que las elecciones se celebrarán el 28 de abril, la maquinaria publicitaria que hoy ha salido a la luz.Desde la adaptación del logo, que acompaña las siglas del PSOE de un corazón y evita mostrar el tradicional emblema del puño y la rosa, hasta el lanzamiento de lema:y la confección del vídeo con el que quieren marcar el tono de la campaña. Una frase y un vídeo con los que el equipo de Pedro Sánchez, liderado en este asunto por su jefe de gabinete, el experto en comunicación política Iván Redondo, quiere poner el énfasis en las ideas positivas y los mensajes optimistas. Al menos en esta primera fase de la batalla política de las generales, que no ha hecho más que empezar.En esa línea fue, precisamente, el primer discurso de campaña de Sánchez, rodeado de ministros y dirigentes del PSOE, incluidos algunos diputados en busca de los afectos políticos que necesitan para repetir en las candidaturas al Congreso y a los que las quinielas de los periodistas sitúan estos días fuera de las listas. Todo ello en una sala de eventos a orillas del Manzanares, en pleno Madrid Río, en el que ya se hizo visibleUna España, la que los socialistas quieren identificar con sus siglas, “feminista, próspera, culta, de la que nadie tenga que irse y nadie quiera irse, que quiere a las mujeres vivas, libres e iguales”, explicó Sánchez. “Una España constitucional con mirada abierta, plural, no excluyente. La Constitución es un punto de encuentro y de convivencia, nunca de confrontación. Una España en la que cabemos todos y construimos todos”, añadió.El PSOE eligió un formato sencillo para la presentación. Primero hablaronuna investigadora de élite forzada a vivir en el extranjero, un jubilado, una autónoma emprendedora, un profesor de universidad, una cardióloga y una activista por los derechos LGTBi. Después tomó la palabra Pedro Sánchez para dar respuesta a sus demandas, sacar pecho de la labor de su Gobierno y comprometerse, si gana las próximas elecciones y consigue volver a ser elegido presidente del Gobierno, a volver a enviar al congreso los presupuestos “más sociales de la historia”, los mismos que la Cámara baja acaba de tumbarle con los votos de la derecha —PP y Ciudadanos— y el independentismo —Esquerra y el PDeCAT—.Con un único matiz que él mismo se encargó de subrayar: en esos Presupuestos, y toda la legislatura que se avecina,Será, dijo,A todos los niveles, desde al educación de cero a tres años hasta la Universidad, pasando por la formación continua y la formación profesional.Sobre los rivales, Sánchez apenas dijo nada. Apenas una alusión al anuncio de Ciudadanos de que nunca pactará con el PSOE para afirmar que “ningún cordón sanitario resistirá” las “ganas de avanzar” que tiene la mayoría social del país. Y el mensaje que repite desde el viernes cada vez que toma la palabra: los españoles deben elegir entreuno de progreso, que identifica con el PSOE, y otro de marcha atrás, “en blanco y negro”, que relaciona siempre con PP, CIudadanos y Vox.