Suspenden y dejan en el aire el juicio sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, previsto para el 9 de abril

Publicada el 19/02/2019 a las 18:53 Actualizada el 19/02/2019 a las 18:54

IU denuncia "dilaciones indebidas"

El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid ha acordado suspender el juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP, Génova 13, y que debía celebrarse a partir del próximo 9 de abril a instancias del, cuya representación, según han confirmado fuentes jurídicas, informa Europa Press.Elque juzgará este caso había señalado cinco días, entre el 9 y el 15 de abril, para el desarrollo de la vista por la que serán enjuiciados la extesorera del PP Carmen Navarro , el informático José Manuel Moreno, el abogado del partido Alberto DuránSin embargo, la convocatoria ha quedado suspendida, y la nueva fecha,. Esto habría supuesto que, cumpliendo los plazos, el juicio coincidiese con la campaña electoral , que arranca el día 11 del mismo mes. Además, el día 10 estaba previsto que compareciesen como testigos en el Juzgado el propio Bárcenas y la secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, María Dolores de Cospedal.Fuentes de laque la petición de, ya que lo alegado es que algunos de los letrados lo son asimismo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia , que se celebra estos días en la Audiencia Nacional, y los señalamientos coincidirían.Se da la circunstancia de queejercida conjuntamente por IU, Adade y el Observatori DESC, ya queno ha presentado cargos yde todos los procesados al entender que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales" y que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas y resulta "inverosímil y contradictorial".Para Izquierda Unida, la suspensión "no es más que elpor la labor de zapa de algunas defensas de los procesados", que "desde su inicio han tratado de entorpecer este procedimiento evidenciando una absoluta falta de colaboración con la justicia"."Denunciamos que casualmente todo esto ocurre en un juicio en el quede nuestro país el PP que ahora lidera Casado – como persona jurídica en el banquillo de los acusados, lo que para algunos parece", señalan desde el equipo jurídico de IU en un comunicado. Advierten de que con actuaciones de este tipo, ya que la causa lleva abierta casi seis años aunque para investigar los hechos en fase de instrucción no se necesitó más de uno, porque "el resto del tiempo se ha consumido en dilaciones procesales impulsadas conpor las defensas del PP y la entonces Fiscalía también controlada por el Gobierno de PP".La vista oral se demorará más allá de un año respecto de que la juez instructora de Madrid Rosa María Freire enviase a juicio la causa tras encontrar claros indicios de que los documentos almacenados en aquellos ordenadores fueron eliminados "a conciencia mediante el". Por ello, procesó a Navarro, Moreno y Durán por un delito de encubrimiento y de daños informáticos y al PP, como persona jurídica, sólo por el segundo de ellos, algo que fue confirmado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid.