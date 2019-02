Turull dice que se buscó "de manera insistente" el "diálogo" para encontrar una "salida política"

Publicada el 19/02/2019 a las 14:07 Actualizada el 19/02/2019 a las 14:42

Los ciudadanos de Cataluña “no son ovejas”

Pistoletazo de salida en el Tribunal Supremo a la segunda semana del juicio contra los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Con las declaraciones del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller de Interior Joaquim Forn ya despachadas, este martes el turno ha sido para el exconseller de Presidencia y uno de los hombres fuertes del Govern de Carles Puigdemont,, que está respondiendo a las cuestiones planteadas tanto por dos de las acusaciones –Fiscalía del Supremo y Abogacía del Estado– como por su propia defensa, representada por el letrado Jordi Pina. Y lo ha hecho insistiendo en que el Ejecutivo catalán buscó en todo momento y. Porque, aseveró, durante todo el proceso “no se buscó la determinación ciudadana” porque ésta ya existía y había que darle “una salida política”. Y acusó al Ministerio Público de haber faltado al respeto a los ciudadanos de Cataluña. “No son ovejas ni gente militarizada”, aseveró el acusado.Sobre la cabeza del que fuera candidato fallido a suceder a Puigdemont al frente de la Generalitat penden penas muy diversas. El Ministerio Público pidepara el exconseller de Interior, que se encuentra en prisión provisional desde hace casi un año, por un delito de rebelión y otro de malversación. Los servicios jurídicos del Estado, por su parte, rebajan la pena a los once años y seis meses de cárcel por sedición y utilización de fondos públicos para la organización y celebración del referéndum del 1-O. Y Vox, que ejerce como acusación popular en el proceso, reclama al tribunal setenta y cuatro años de prisión por rebelión, malversación y organización criminal. Como han hecho hasta el momento todos los acusados que se han sentado frente al micrófono en el Salón de Plenos del Supremo, Turull se negó a responder a las preguntas de los abogados que representan a la formación de extrema derecha con el objetivo de evitar que el partido liderado por Santiago Abascal utilice el juicio del procés como una suerte de altavoz electoral.Con traje azul y cargado de documentos, el exconseller de Presidencia se ha sentado en la mesa de declaraciones pasados unos minutos de la hora fijada para el arranque de la sesión. La escena inicial fue calcada a la del exconseller de Interior Joaquim Forn . En primer lugar, el que fuera peso pesado del Ejecutivo catalán durante aquél otoño caliente de 2017 expresó su queja por no poder responder a las preguntas en catalán al no contar con el procedimiento de traducción simultánea –el tribunal, aunque permite a los acusados contestar en la lengua que consideren oportuna, sólo acepta la consecutiva–. Así, Turull explicó que pidió responder en catalán y con simultánea “no tanto por un tema emocional”, sino por contar con “todas las garantías”, ya que considera que “la espontaneidad” es “importante” tanto para los acusados como para el propio tribunal. “. Para la señal de televisión está todo inventado, (…) pero tiene usted razón cuando dice que la gente en esta sala tiene derecho a entender todo”, señaló.El exconseller de Presidencia comenzó enfrentándose a las preguntas del Ministerio Fiscal, representado por Jaime Moreno, que arrancó cuestionándole por los motivos de las remodelaciones que se produjeron en el Ejecutivo catalán durante las semanas previas al referéndum. “Yo responderé por mis actos”, apuntó Turull. Tras ese primer intercambio de golpes, el Ministerio Público continuó preguntándole, al igual que hizo la semana pasada durante el interrogatorio del exconseller Forn, si es socio de Òmnium Cultural. Y en su respuesta, el dirigente independentista fue tajante: “Y de Intermón Oxfam. Sí, soy socio desde hace 20 años que pago mi cuota. No me consta que ser socio de Òmnium sea ningún delito. Me sorprende que se me haga esta pregunta ahora”. El del exconseller de Presidencia fue el interrogatorio más intenso de todos los que se han vivido hasta el momento. De hecho, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se vio obligado a interrumpir preguntas y respuestas en varias ocasiones para intentar reconducir la sesión.La primera reprimenda del magistrado se registró a los diez minutos de que diera comienzo el interrogatorio, a raíz de una pregunta formulada por el fiscal Jaime Moreno sobre la hoja de ruta que en marzo de 2015 firmaron los partidos políticos PDeCAT y ERC y las asociaciones ANC, Òmnium Cultural y la AMI. “Me gustaría exponer sin que me corte el fiscal”, comenzó Turull, que continuó cargando contra el Ministerio Público. “Estos días he oído alguna expresión de la Fiscalía, en tono acusatorio, que es una falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña, que les dices ve aquí y lo hacen. La gente, sea independentista o no, tiene criterio”, aseveró el exconseller de Presidencia. El magistrado Marchena no tardó en intervenir para sofocar el incendio. Así, recordó al dirigente independentista que “tiene derecho a contestar o no contestar” pero rechazó que se utilice una pregunta de la Fiscalía “para hacer alegaciones” que podrá formular en el turno de última palabra.Durante toda la mañana, Turull se enfrentó a las dos principales acusaciones. Abogacía del Estado y Ministerio Público recordaron al exmiembro del Govern las diferentes advertencias del Tribunal Constitucional sobre el deber de impedir cualquier movimiento orientado a la celebración del referéndum de independencia. Preguntado por qué no paralizó entonces la consulta, el acusado apostilló que un político “tiene que ponderarlo todo”. Y eso, dijo, es lo que hizo el Ejecutivo catalán. “Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando”, explicó Turull, que aprovechó el momento para cargar contra el Gobierno central por decir que cumple con la Ley Fundamental mientras “de forma reiterada, incumple todas las sentencias del Tribunal Constitucional”., completó el dirigente soberanista.