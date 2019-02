Sánchez afea a Rivera haber dejado “la chaqueta del supuesto liberal” para ponerse “la de la ultraderecha”

Publicada el 20/02/2019 a las 09:59 Actualizada el 20/02/2019 a las 10:02

La campaña electoral se apoderó este miércoles de la sesión de control al Gobierno en la que el presidente Pedro Sánchez respondió preguntas de Pablo Casado (PP), Irene Montero (Unidos Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos), como ocurrió la víspera en el Senado.para aderezar las intervenciones de todos los portavoces, dirigidas más a los electores que a sus adversarios.Como es su costumbre,que había presentado por escrito y la sustituyó por una doble exigencia al presidente: que se comprometiese allí mismo a no volver a la dialogar con la Generalitat y con los grupos políticos independentistas que dan soporte al Govern catalán y, como lleva intentando desde hace meses, que manifestase su oposición a indultar a los dirigentes políticos y sociales que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo por el fracaso intento de proclamar la independencia de Cataluña.Sánchez, cuya posición favorable a continuar el diálogo con todos los grupos sobre Cataluña es bien conocida y cuyo partido se resiste a condicionar el futuro anticipando un escenario judicial que todavía no se ha producido —los acusados por el procesamiento ni siquiera han sido todavía condenados—Y prefirió pasar al ataqueque con el PSOE. Una decisión de la formación naranja que hace especialmente felices a los socialistas porque, calculan, amplía el margen decrecimiento electoral de su partido hacia el espacio de centro de cara a las elecciones del 28 de abril.“Nosotros hemos venido a liderar el cambio ypermanente”, le reprochó. “¿Qué concepto tiene usted de la democracia”, se preguntó, “que excluye a los millones de españoles que confían en el PSOE” anunciando un cordón sanitario contra los socialistas? “Usted tiene una concepción de la democracia excluyente”. Y remató: “Después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal [el líder de Vox] y con el señor Casado, le diré una cosa señor Rivera:El pasado domingo usted dejó la del supuesto liberal”para ponerse ahora y “una que huele a, la de la ultraderecha”.La misma sesión dio la oportunidad a la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, deal que lleva dando soporte durante estos meses apoyando la mayor parte de sus iniciativas y con el que negoció y pactó el proyecto de Presupuestos que la semana pasada fue rechazado por el Congreso precipitando la convocatoria anticipada de elecciones.La situación “es grave” porque el diálogo con Cataluña ha saltado por los aires y“por la puerta de atrás” ordenando a los ministerios que dejen sin gastar el 50% del Presupuesto, la misma táctica, acusó, que utilizaba el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.Por esa razón “ustedesle dijo Montero a Sánchez. Tienen que está vigilados permanentemente porque “cuando creen ue no les ven” hacen o mismo que el PP, acusó. Esa es la razón por la que el “voto útil” el próximo 28A será a Podemos, proclamó, porque si el PSOE tiene la oportunidad va a “volver a pactar con estos señores”, afirmó señalando a los escaños de Ciudadanos. “Todo el mundo lo sabe”.