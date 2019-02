Víctimas de accidentes celebran la reforma del Código Penal tras endurecer las penas por delitos viales

Publicada el 20/02/2019 a las 18:12 Actualizada el 20/02/2019 a las 18:13

Las Cortes Generales aprueban definitivamente la #ProposicióndeLey de modificación del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. ▶️Votación y debate en el @Senadoesp https://t.co/l4QcdS5Qww pic.twitter.com/NtSVrV6SlX — Senado de España (@Senadoesp) 20 de febrero de 2019

Colectivos de víctimas de accidentes de tráfico han celebrado la aprobación de la reforma del Código Penal queal incluir como agravantes el exceso de velocidad y el consumo de drogas o alcohol, que vuelve a penalizar las lesiones causadas por estas conductas y, informa Europa Press.La reforma fue, que en enero de 2016 inició una campaña en Change.org para modificar la ley. Tres años antes, su marido, ciclista, fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga tras el accidente. Su marido. El conductor fue condenado a dos años de cárcel,del lugar de los hechos, porque esta conducta no estaba tipificada como delito autónomo en el Código Penal.Según ha indicado González esta mañana en rueda de prensa, antes de debatirse laen el Senado, tanto ella como el equipo de asesores que la han acompañado durante estos 3 últimos años, se sienten "muy contentos" con que se haya aprobado finalmente esta reforma. Pese a conseguirlo,en el Congreso hasta hoy, el día de su aprobación definitiva. "Ha sido muy lento, la burocracia es muy lenta", ha lamentado González, que señala que estos tres últimos años han sido "intensos" y no precisamente "fáciles", llegando a comparar el proceso con "ir avanzando 1 milímetro de un muro de hormigón".Durante este tiempo, la reformapese a la actual "inestabilidad política", después de haberque obligó a González y a su equipo a volver a establecer los contactos tras el cambio de Gobierno, y más recientemente por el anuncio de elecciones generales para el 28 de abril de este año , que llevaría consigo la. Si la fecha hubiese sido dos semanas antes, la reforma no hubiera llegado a tiempo al Senado, el último paso para que se aprobara.Desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (Asociación DIA), su presidente, Francisco Canes, ha agradecido el "posicionamiento" de González, pero también ha atribuido el logro, "que ha costado lo suyo", a la "", la cual ha conseguido "forzar a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo". Después de esta reforma, Asociación DIA asegura que el colectivo de víctimas se marca la meta de reformar el Baremo de indemnizaciones, la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación "El Baremo establece losde accidentes y determina en gran medida como será la vida de los lesionados de accidentes –declara Canes–. En la actualidad recoge cantidades irrisorias que no contemplan la magnitud del problema , trabas para indemnizar a víctimas leves de latigazo cervical, etc, que queremos cambiar".En la iniciativa impulsada por González se sumó el colectivo ciclista, con ciclistas profesionales de la talla deo la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), con su secretario general, Alfonso Triviño, a la cabeza. "No es la mejor de las leyes, pero es bastante buena", afirma por su parte Triviño, que reconoce que le hubiera gustado que contuviese otros puntos, pero destaca su salida adelante por el