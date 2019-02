Publicada el 21/02/2019 a las 20:06 Actualizada el 21/02/2019 a las 21:07

Otro día de caos en Cataluña: los comandos violentos alentados por Torra toman la calle y el Govern cierra el Parlament. El Gobierno no hace NADA y abandona de nuevo a millones de catalanes. Echaremos a Sánchez y a sus socios separatistas de Moncloa y comenzaremos una nueva etapa pic.twitter.com/Nx457cR295 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 21 de febrero de 2019

La portavoz nacional y líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña,, viajará el próximo domingo a la residencia del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , en Waterloo –Bruselas–, para decirle que "la república no existe" y así recriminarle personalmente su "irresponsabilidad".Durante la jornada de este jueves los diputados de Ciudadanos han acudido de forma simbólica a sus escaños en el hemiciclo del Parlamentpor lo que consideran "inactividad" de la cámara catalana. Después de que el pleno de esta semana haya sidodebido a la huelga general convocada por la mayoría independentista contra el juicio del procés , Arrimadas ha asegurado en un comunicado que la huelga general ha provocado "con calles tomadas por comandos violentos ". Arrimadas acudirá en compañía de diputados de Ciudadanos en el Parlament para "recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un"."Le recordaremos que la mayoría de catalanes quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos", ha sentenciado en el ,mismo comunicado. Asimismo, ha subrayado que en Cataluña "no hay Govern, sino undirigido por un fugado de la justicia en Waterloo", y ha acusado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de abandonar a millones de catalanes no independentistas.