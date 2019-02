Publicada el 21/02/2019 a las 20:18 Actualizada el 21/02/2019 a las 20:41

Intersindical-CSC

Ustec·Stes

"Somos y seremos huelga general"

Acte final de la manifestació #21FVagaGeneral fent una crida a seguir als carrers mentre duri el judici polític #AlcemNos pic.twitter.com/y0xk6mNCBI — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 21, 2019

–40.000 personas, según la Guardia Urbana y 200.000 según la organización– se han manifestado este jueves por la tarde en Barcelona bajo el lema '21F huelga general. Sin derechos no hay libertades', para protestar contra el juicio del proceso soberanista en el Tribunal Supremo, informa Europa Press.La movilización, quede este jueves, ha comenzado en paseo de Gràcia a la altura de Provença, y ha avanzado sin incidentes hacia el cruce con Gran Via, donde se ha celebrado un acto y se ha leído un manifiesto.Durante la marcha se han lanzadoy los presos soberanistas, y contra el juicio, como 'No es un juicio, es una farsa'. Entre los manifestantes se han podido ver numerosas, y se han sucedido los cánticos independentistas con las reivindicaciones de huelga general. Al coincidir con la declaración del presidente de la ANC, Jordi Sànchez , en el Supremo, muchos manifestantes han acudido a la manifestación con radios y transistores para seguir el interrogatorio.La representante de la Intersindical-CSC , Àngels Massip, ha destacado que, según ella, esta huelga general es la que ha tenido, después de la del 3 de octubre de 2017.Ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haberdel PP, y haen Catalunya de 1.200 euros mensuales y elentre hombres y mujeres, entre otras reivindicaciones sociales.Además, ha avisado de que solo aceptarán la absolución de los acusados en el juicio del Tribunal Supremo: ", y paralizados y serviles como pueblo. Pero nos mantendremos tozudamente alzados".El portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font, hay de los docentes que han seguido la huelga: "No nos pasarán por encima. Hoy lo hemos demostrado".Ha acusado al Estado de querer acabar con laen la escuela, que ha definido como un "elemento imprescindible de cohesión social".Además, ha asegurado quey convocando huelgas para defender los derechos y libertades: "No tenemos miedo. Cuanto menos miedo tengamos, menos poder tendrán".El exdiputado de la CUP David Fernández ha reivindicado la huelga general ya que ha considerado que Catalunya es un territorio que "ha avanzado" a través de paros como el de este jueves, y ha avisado de quepara reivindicar derechos sociales, civiles y políticos. "Somos un país que ha avanzado a golpe de huelgas generales.tantas veces como haga falta para defender los derechos de todas las personas", ha zanjado, y ha recordado algunos paros históricos como el de 'La Canadenca' hace 100 años.Al finalizar el acto, la actriz y escritora Estel Solé ha dado por, Fernández ha llamado a la huelga feminista del 8 de marzo y han cantado 'Els Segadors'.A la manifestación han asistido representantes de JxCat, ERC y la CUP, de los sindicatos Ustec-Stes y la Intersindical CSC, entidades soberanistas y en la cabecera también estaba presente el líder de Élite Taxi, Tito Álvarez.