Sánchez reivindica a Rajoy frente a Casado en la presentación de su libro: "El sí quería cambiar las cosas en Cataluña"

Publicada el 21/02/2019 a las 20:55 Actualizada el 21/02/2019 a las 20:56

"Referentes de una España que ya no es"

Nadie se ha quejado

Donación de los ingresos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en la presentación de su libro, Manual de Resistencia , que Mariano Rajoy –a diferencia de Pablo Casado–. La mención al desafío soberanista que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia "unió" a Sánchez con el entonces jefe del Ejecutivo, Rajoy; informa Europa Press."Cataluña nos debería unir a todos los partidos constitucionalistas", ha remarcado Sánchez, porque "en tanto en cuanto esta crisis no se resuelva, el país no podrá poner el foco en otros asuntos como la educación, la sostenibilidad del Estado de Bienestar, o la lucha contra el cambio climático", ha explicado.En el coloquio, Sánchez ha expresado su opinión acerca de los referentes históricos de su partido (PSOE), como Felipe González o Alfonso Guerra , quienes hancon el independentismo catalán por parte del Ejecutivo de Sánchez, en concreto la aceptación de la polémica figura del relator."Son referentes socialistas que fueron", ha señalado Sánchez, que también ha remarcado cómo en 2011, cuando el PSOE pierde el Gobierno, su partido, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, "".Si bien ha reconocido que la historia del PSOE en estos 40 años de democracia es "brillante", Sánchez cree que ahorainterpretar las demandas y necesidades de la ciudadanía" y se ha mostrado especialmente satisfecho del cambio interno en su organización que siguió a las primarias de 2017 que le devolvieron a la Secretaría General del PSOE. "", ha aseverado.Ante algunas de las conversaciones que cuenta Sánchez en su libro y, como la que se refiere a su relación con el rey y sus contactos previos a su investidura fallida, asegura queen el libro, ni siquiera Felipe VI,"nada" de lo que cuenta en Manual de Resistencia, publicado por Ediciones Península.Según ha defendido Sánchez, recoge episodios que han sucedido, aunque no cuenta todos los detalles porque hay cosas, argumenta, que deben mantenerse en secreto. Sobre la anécdota del cambio del colchón que usó Rajoy en el dormitorio del presidente en La Moncloa, explica que pretendía desmontar el bulo difundido por las redes sociales que sostenía que él y su esposa se gastaron 500.000 euros en reformar la residencia nada más llegar al complejo.El presidente ha anunciado, en el acto de presentación de su libro –que han moderado el montañero y aventurero Jesús Calleja y la periodista Mercedes Milá–, queque recaude por la venta de su libro.Arropando al presidente estaban en el acto los ministros de Agricultura, Luis Planas; Ciencia y Universidades, Pedro Duque; Defensa, Margarita Robles; Empleo, Magdalena Valerio; Fomento, José Luis Ábalos, Política Territorial, Meritxell Batet, y Sanidad, María Luisa Carcedo, junto a buena parte de la Ejecutiva Federal del PSOE.Quien ha centrado todas las miradas, no obstante, y numerosas menciones de Milá, ha sido la secretaria de Estado de España Global,, a quien Sánchez confió la redacción del libro, a partir de horas de conversación con ella.