El Gobierno acusa a Arrimadas de “internacionalizar” el conflicto catalán con su viaje a Waterloo

Publicada el 22/02/2019 a las 14:39 Actualizada el 22/02/2019 a las 15:19

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, calificó este viernes dela idea de la dirigente nacional de Ciudadanos Inés Arrimadas de viajar a Waterloo (Bélgica) para protestar ante la vivienda del expresident Carles Puigdemont con el objetivo de hacerle saber que “la república mno existe”.El desplazamiento hasta la residencia del que fuera jefe del Govern durante el fracasado intento de declaración de independencia de Cataluña sólo servirá, en opinión de Celaá, para “internacionalizar la tensión y el daño causado” por el independentismo. “No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación que, denunció la mnistra portavoz al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros.“Frente a las falsedades del relato independentista”, y ahora que el Supremo está haciendo su tarea”, explicó la ministra, no es sensato este anuncio. “Que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden aes una insensatez”.Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez va asubrayó. “No nos vamos a apartar ni un milímetro de ese principio: diálogo y ley como dijimos desde el primer día. Por cierto: una apelación que el jefe del Estado nos ha recodado a todos esta misma semana cuando dijo que no es admisible apelar a la democracia por encima del derecho”.Es algo “quey que saben las fuerzas independentistas, que no han conseguido ni una sola de sus exigencias anticonstitucionales”, destacó Celaá, como también lo sabe “el resto del arco parlamentario que no puede esperar a una aplicación punitiva y perpetua de la ley contra quienes no piensan igual”.