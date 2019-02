Publicada el 22/02/2019 a las 07:00 Actualizada el 21/02/2019 a las 22:06

info Libre

IU ya tiene fecha para celebrar sus primarias. La convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril ha acelerado los plazos para diseñar las listas en todos los partidos, y la federación liderada por Alberto Garzón llamará a sus bases a escoger a sus candidatos para los comiciosEntre esas mismas fechas, los militantes y simpatizantes de IU también tendrán que ratificar en referéndum si quieren concurrir en coalición con Podemos y Equo, unas negociaciones que aún no están cerradas pero que, si no hay contratiempos, fructificarán en una candidatura conjunta.La federación tiene planeado aprobar la convocatoria tanto de las primarias como del referéndum en una reunión de su ejecutiva del próximo sábado, y en la consulta de IU podrán participar tanto sus afiliados como quienes estén inscritos en su base de datos como simpatizantes. Tal y como se establece en la documentación a la que ha tenido acceso, la pregunta concreta que se hará a las bases es la siguiente: "¿Estás de acuerdo con que IUy otras organizaciones políticas en las elecciones generales de 2019 en base al siguiente acuerdo?".El pacto con Podemos no está aún cerrado, pero la organización se lo prorpocionará a sus bases antes del referéndum, una vez decidido el reparto de las listas. Y, como ya es habitual en los últimos procesos similares, IU tiene pensado convocar a su militancia y sus simpatizantes a través de dos vías:. Entre el lunes 4 y el sábado 9 de marzo, las bases podrán votar tanto el referéndum como las listas de manera telemática, mientras que el domingo 10 las federaciones de IU abrirán sus sedes para que quien quiera pueda votar en urna.Según establece el borrador, para las primarias se utilizará un sistema de, lo que implica que el votante únicamente podrá elegir candidaturas completas y no candidatos sueltos, y tampoco tendrá permitido reordenarlos. Habrá dos urnas: una para elegir por separado al candidato a la Presidencia del Gobierno –que, con toda probabilidad, será Alberto Garzón– y otra para escoger al resto de miembros de las listas, que según los estatutos, deben ser paritarias. Garzón, no obstante, podrá vincular su nombre al de la lista que proponga el aparato.No obstante, las listas que salgan de las primarias no serán las que IU presentará definitivamente a las generales. Si finalmente termina habiendo acuerdo con Podemos –como parece que ocurrirá–, los candidatos de la federación se incluirán en los puestos que correspondan a IU dentro de las candidaturas conjuntas.