Podemos registra una ley contra las puertas giratorias que incluye penas de cárcel para los casos más graves

Publicada el 22/02/2019 a las 11:44 Actualizada el 22/02/2019 a las 12:34

Evitar casos como los de Aznar y González

Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley paray plantea inclusopara aquellos responsables políticos que hayan tomado decisiones "contaminadas" por la actividad privada, un castigo que también podría afectar a las empresas.Según ha apuntado en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Podemos,, esta propuesta, en la que han venido trabajando durante un largo tiempo y que previsiblemente volverán a registrar en la próxima legislatura, es fundamental para "revertir la dinámica de corrupción del país" de los últimos años.Tal y como ha explicado Elizo, existe unasobre el control de las puertas giratorias que ha permitido, por ejemplo, que expresidentes del Gobierno comohayan trabajado para empresas como Gas Natural o Endesa, que 34 de las 35 empresas del Ibex tengan en sus Consejos de Administración a políticos o que más de 30 cargos del Gobierno dese encuentran en el ámbito privado adoptando decisiones que, ha dicho, pueden afectar al ámbito público.Con esta proposición Unidos Podemos aglutina toda la normativa que tiene que ver con las incompatibilidades públicas en un único texto —actualmente hay cinco, según ha apuntado— y, entre otras cuestiones, incluyey un organismo del Estado frente a la corrupción que controlará este tipo de conductas, ha apuntado Elizo. Pero, además, quiere penalizar las puertas giratorias "para los casos más graves" con una pena de dos a cinco años, un castigopara aquellas decisiones políticas que tienen que ver con el beneficio particular a una entidad privada. "No puede ser que asumir decisiones políticas contaminadas por la actividad privada no tenga efectos penales", ha confirmado.