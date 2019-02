Vox solicita a la Junta los datos personales de los trabajadores de violencia de género

Publicada el 22/02/2019 a las 17:02 Actualizada el 22/02/2019 a las 18:02

Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la Libertad de un acusado o el futuro de niños https://t.co/asBTQ87VRW — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) February 22, 2019

Reacciones de otros partidos

La ultraderecha pide la identidad de las personas que trabajan contra la violencia de género. Sentíos orgullosos, PP y Ciudadanos, de vuestros compañeros de viaje.



El 8 de marzo la respuesta debe ser histórica. https://t.co/iBljpak39S — Antonio Maíllo (@MailloAntonio) February 22, 2019

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado este viernes la "" que pretende llevar a cabo la formación de "extrema derecha" de Vox contra los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que existen en la comunidad. Durante su intervención en un encuentro con colectivos de mujeres con motivo de la celebración, este 22 de febrero, del Día Europeo de la Igualdad salarial, Susana Díaz ha querido expresar el "estupor" que le ha causado el hecho de que Vox haya presentado en el Parlamento una solicitud de información para conocer los nombres y apellidos de esos trabajadores.Vox ha enmarcado este viernes la petición de información que ha presentado en el Parlamento andaluz en relación con los nombres y apellidos y número de colegiados de los trabajadores de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en la necesidad de "" de las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años. En un audio difundido por Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha explicado que esta es sólo una de "las muchas peticiones de información que están realizando y realizará el grupo para fiscalizar y comprobar el destino que se le ha ido dando a las ayudas y fondos concedidos por la Junta en los últimos años".Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Francisco Serrano, ha manifestado en su cuenta en Twitter, en relación con esta petición de información, que se "están violando sentencias de altos tribunales que exigen la colegiación"."Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionalesy de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños", ha señalado.Ha recalcado que mientras el PSOE-A ha decidido celebrar este 22 de febrero reclamando igualdad y que se acabe con la brecha salarial entre hombres y mujeres que existe actualmente en muchos ámbitos laborales, la "extrema derecha" ha decidido pedir por escrito en la Cámara autonómica el "nombre y apellido" de los trabajadores y trabajadoras de las unidades de violencia de género en Andalucía. Para Susana Díaz, esto le suena a "purga, a persecución y a otros tiempos que pensé que nunca tendría que conocer", en los que se hacían. Ha agregado que Vox sabe perfectamente que esos trabajadores y trabajadoras, gente que está "currando para proteger la vida" de otras personas, tienen una ley que les protege, lapero lo que pretende esa formación en realidad es "señalar" para que uno empiece a "avergonzarse de lo que hace" y a "ocultar a lo que se dedica".Para Susana Díaz, hay una "lluvia fina, que está calando en la sociedad", que pretende llevar a quienes están al frente de la igualdad y protegiendo la vida de mujeres y de niños a "ocultar" lo que realmente hacen para decir, cuando se les pregunte, que se dedican "a los servicios sociales". En su opinión, habría que repartir los poemas de Bertolt Brecht por Andalucía y España en unos momentos en los que unos han decidido que estamos en ese punto de "elegir entre una sociedad más moderna, inclusiva, igualitaria o justa o una sociedad que vuelva atrás y que sea ejemplo de involución y de regresión y donde los pasos que se han dado sean revertibles". Asimismo, Susana Díaz ha criticado que los partidos de derecha y la "extrema derecha" votaran ayer en el Parlamento en contra de una iniciativa del PSOE-A en la que se planteaba "incrementar los recursos" para proteger a las mujeres.Ha anunciado que el PSOE-A presentará en el Parlamento andaluz sendas iniciativas en defensa dey sobre las condiciones laborales, unos debates que, según ha apuntado, se tienen que afrontar con "valentía", cuando algunos lo que pretenden es que las mujeres se vuelvan a la "casa" para dedicarse al cuidado de los hijos y que se dediquen a "parir" y no haya abortos para que estén garantizadas las pensiones. Díaz ha alertado de que la derecha y la extrema derecha de este país están instaladas en el patrón de comportamiento de que los hombres y las mujeres "no somos iguales". Ha mostrado su preocupación por los discursosde esos partidos.Para la dirigente socialista, en unos momentos en los que está en juego esa igualdad real, el PSOE es "más necesario que nunca porque defiende sin ningún tipo de complejo que es un partido feminista".: somos socialistas porque creemos en la igualdad y somos feministas porque sin esa igualdad es imposible tener una sociedad justa". Susana Díaz ha relatado que ella mismo vivió, cuando accedió a cargos de responsabilidad en el PSOE-A, la necesidad de "masculinizar la capacidad de decisión o de dirección" porque era un "plus". Según ha apuntado, eso es lo que viven muchas mujeres cuando quieren acceder a algún puesto directivo, se les exige que se "comporten como hombres". Luego, lamentablemente, "pasamos a ser mandonas o ambiciosas", ha apuntado Díaz.El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha garantizado este viernes quepeligran las plantillas que conforman las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género que existen en la comunidad.Así se ha pronunciado Marín, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al hilo de que Vox haya presentado en el Parlamento una solicitud de información para conocer los nombres y apellidos de esos trabajadores, según adelanta este viernes el diario ABC. Preguntado por este asunto, el vicepresidente delha insistido en que la posición de la formación naranja en cuanto a la violencia de género es la misma y que el partido de Santiago Abascal "no va a conseguir que Cs se mueva ni un solo milímetro de las posiciones que ya hemos marcado". "Nuestra posición es tajante", ha remachado. Adelante Andalucía ha criticado este viernes la petición de Vox y la ha calificado como unaque responde, a su juicio, "a una actitud absolutamente enfermiza" por parte del presidente del grupo parlamentario, Francisco Serrano. Así se ha pronunciado la portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, en un audio difundido por la confluencia, donde ha tildado de "absoluto despropósito" que Vox haya presentado en el Parlamento una solicitud de información para conocer los nombres y apellidos de esos trabajadores."Es un absoluto despropósito que Vox pretenda tener el listado funcionarios de la Junta, falta de profesionalidad y de rigor en su trabajo", ha sostenido la dirigente de la confluencia de Podemos e IU, que ve en esta solicitud "una muestra evidente de una política que parece más una vendetta personal de un juez prevaricador que piensa todos son de su condición". Así, ha advertido de que "además de unade estos trabajadores, es una actitud absolutamente enfermiza de Serrano, que considera todos los demás son tan capaces de prevaricar con lo hizo él en su día".Adelante Andalucía cree que se produce unaa estos profesionales y también que "se pone bajo sospecha las miles de denuncias que son reales de tantas mujeres que sufren la lacra de la violencia estructural machista". "Es una actitud absolutamente gamberra desde le punto de vista político, que pretende poner el ventilador para que parezcan todas las denuncias falsas y que la lacra de la violencia machista es un invento", ha zanjado Aguilera.Sobre este asunto también se pronunció en Twitter el portavoz parlamentario de la confluencia y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo , afirmando que "la ultraderecha pide la identidad de las personas que trabajan contra la violencia de género. Sentíos orgullosos, PP y Ciudadanos, de vuestros compañeros de viaje", y también defendiendo que el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, "la respuesta debe ser histórica".