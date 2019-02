Una letrada del Colegio de Abogados de Madrid participó hace un año en una charla de Hogar Social

Publicada el 22/02/2019 a las 16:52 Actualizada el 22/02/2019 a las 17:21

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acaba de estrenar una sección dedicada al derecho de los animales y lo hace con la abogada María Girona Ayala al frente. La misma letrada protagonizó hace algo más de un año, en enero de 2018, una charla sobre violencia de género organizada por el colectivo neonazi Hogar Social Madrid. Así lo ha denunciado la cooperativa Red Jurídica de Abogados a través de redes sociales y así lo constata el cartel que en su momento difundió la plataforma. La líder de Hogar Social se encuentra imputada por un delito de incitación al odio tras

pide para ella tres años de prisión.

Ante la participación de Girona en el encuentro, el Colegio de Abogados "sopesará", tal y como confirma un portavoz autorizado de la entidad, qué valoración realizar y cuál debe ser su posición al respecto. Lo cierto es que el ICAM se organiza en base a una estructura dividida en dos partes diferenciadas: por un lado los diputados que configuran la Junta de Gobierno y por otra los directivos. De forma independiente se sitúa la estructura de secciones, "una red de colaboradores externos que el Colegio entiende que es positivo que exista, para que los abogados especializados estén en contacto entre ellos". Así lo explican las mismas fuentes, quienes aclaran que María Girona se sitúa en esta estructura de secciones. "Los presidentes de sección hacen muy pocos actos en el Colegio", la mayor parte de su tiempo lo dedican "a sus propios intereses como abogados y cada cierto tiempo organizan mesas redondas sobre su especialidad", continúan.

No obstante, dentro de esa estructura de Gobierno "hay una persona responsable, un diputado, que supervisa las secciones". Respecto al caso particular de la participación de María Girona en la charla de Hogar Social, el Colegio tratará de "verlo y recabar información" para tomar una decisión, que puede ir desde una desvinculación basada en la independencia de la abogada, hasta la consideración de que está manchando la imagen de la abogacía madrileña "a pesar de que lo haya hecho como abogada a título particular".

Al encuentro organizado por el grupo neonazi asistió María Girona en calidad de socia fundadora de la Asociación para la Defensa de Víctimas e Injusticias (

su ataque a la mezquita de la M-30 en marzo de 2016. El Ministerio Fiscal APADEVI ). La labor de la asociación gira en torno a la "protección de las víctimas", entre las que cita tanto a "víctimas de violencia de género" como a "", además de todo tipo de maltrato y abandono animal. Esta última rama, la de bienestar animal, es la que abandera ahora la letrada dentro del ICAM. Durante la presentación de la sección dedicada al derecho de los animales, el pasado 7 de febrero, asistieron representantes de protectoras y de las formaciones políticas Vox y Ciudadanos.