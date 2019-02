ApuntaMiNombreVOX: la reacción en redes a la propuesta de Vox de hacerse con la lista de los trabajadores de violencia de género en Andalucía

Publicada el 23/02/2019 a las 16:44 Actualizada el 23/02/2019 a las 18:21

Lo que pretende Vox contra quienes trabajan protegiendo a las víctimas de la #ViolenciaDeGénero, además de inmoral, recuerda a las purgas, la persecución y las listas negras de otro tiempo...



Espero que @ppandaluz y @Cs_Andalucia den la cara y lo condenen.#ApuntaMiNombreVox https://t.co/KK8oC1HgjZ — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 22 de febrero de 2019

Yo también trabajo desde mi responsabilidad política para contribuir a erradicar el machismo criminal y garantizar la igualdad,la libertad y la seguridad de todas las mujeres.#ApuntaMiNombreV0X pic.twitter.com/EUqAWE1qlW — Cristina Narbona (@CristinaNarbona) 23 de febrero de 2019

Pues estaría bien que Vox y el #ElJuezSerrano se leyesen las leyes. Ya fue condenado por prevaricar y parece que sigue igual. El provoca y amenaza a trabajadores/as públicos a sabiendas de que vulnera la Ley y atenta contra un derecho. #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/diqTJBg7fQ — Angeles Alvarez (@AAlvarezAlvarez) 22 de febrero de 2019

Hace 40 años, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, fui con mis compañeros, todos hombres porque no había mujeres, al juzgado para imputarme por haber abortado, en solidaridad con la clínica Los Naranjos d Sevilla. Hoy tb me autoinculpo.#ApuntaMiNombreVox #NiUnPasoAtrás — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 22 de febrero de 2019

Hola @vox_es, #ApuntaMiNombreVox porque yo trabajo contra la violencia machista: lo hice como abogada, defendiéndolas y negándome a defender agresores sexuales; lo hice como diputada, y lo hago como ciudadana en cada caso que encuentro. Nos vais a tener enfrente, no tenemos miedo — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 22 de febrero de 2019

Apoyo total a funcionarios/as que trabajan contra la violencia de genero. El único cordón sanitario contra VX y sus aliados es votar otras opciones con posibilidades de sacar escaño #ApuntaMiNombreV0X — Ramón Lobo (@ramonlobo) 23 de febrero de 2019

Soy cantante ,feminista y víctima de violencia de género en mi infancia .nunca dejare de cantar ni luchar en los escenarios o en las calles para q las niñas de este país y del mundo no tengan q sufrir lo q yo viví. #ApuntaMiNombreV0X — Cristina del Valle (@cristinadlvalle) 23 de febrero de 2019

Si a Vox le dieran a elegir entre “dar la independencia a Cataluña” o “ilegalizar el feminismo”, sin lugar a dudas eligiría “ilegalizar el feminismo”...#ApuntaMiNombreV0X — Miguel Lorente (@Miguel__Lorente) 22 de febrero de 2019

a la petición en el parlamento andaluz del partido de Santiago Abascal no se ha hecho esperar. Durante la tarde del viernes se creó el hashtag #ApuntaMiNombreVOX , para mostrar la repulsa a la petición de Vox de conocer los nombres y apellidos deAlgunas personalidades de la política se han unido a la movilización desde sus cuentas personales., que ya calificó el viernes esta petición de "purga, la persecución y las listas negras", utilizó el hashtag para añadir en su cuenta de Twitter para pedir al PP y Ciudadanos que den la cara. Casi a la vez, la cuenta delse oponía también., la presidenta del Partido Socialista, ha respondido también a esta campaña en Twitter para asegurar que "también trabajo desde mi responsabilidad política para contribuir a erradicar el machismo criminal y garantizar la igualdad".Otras socialistas, como la de la diputada por Madrid,, o la histórica feminista,, también se han sumado a este hashtag:Desde Podemos, la exdiputada de la Asamblea de Madrid,, también ha tuiteado sobre el tema:A ellas se unendel universo tuitero que se han manifestado con este lema que ha llegado a ser trending topic durante más de 24 horas. Cantantes, activistas, artistas y personas de a pie se muestran unidas en la red social en contra de lo que muchas han calificado como "una caza de brujas". Cristina Fallarás fue una de las primeras en iniciar esta ola de reacciones en la tarde del viernes justo después de conocerse la petición en el parlamento andaluz. Vox enmarcó este viernes la petición de información que presentó en el Parlamento andaluz en relación con los nombres y apellidos y número de colegiados de los trabajadores de Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género en la necesidad de" de las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años. En un audio difundido por Vox, el portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha explicado que esta es sólo una de "las muchas peticiones de información que están realizando y realizará el grupo para fiscalizar y comprobar el destino que se le ha ido dando a las ayudas y fondos concedidos por la Junta en los últimos años".Este sábado, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha asegurado que la Mesa del Parlamento decidirá si la petición de Vox para conocer los nombres de las personas de las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza se admite o se corrige para que "no vulnere la protección de datos", según informa Europa Press. "Es cierto quesi se admite o si se corrige" ha dicho añadiendo que "el artículo 7 de la Cámara establece que los diputados pueden recabar datos, información y documentación de administraciones públicas pero teniendo siempre presente que no se puede conculcar la garantía de la protección de datos de carácter personal".