Arrimadas confirma que abandona el Parlament y da el salto a la política nacional para "sacar a Sánchez" y "al separatismo" de la Moncloa

Publicada el 23/02/2019 a las 13:02 Actualizada el 23/02/2019 a las 14:04

@InesArrimadas acaba de anunciar su candidatura a las primarias para ser primera de lista por Barcelona en las #EleccionesGenerales.



"Me voy a dejar la piel para que @Albert_Rivera sea presidente del Gobierno de España" #GraciasInés pic.twitter.com/UovAopuLCE — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 23 de febrero de 2019

La segunda 'espantada' de Arrimadas

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña,ha anunciado que dará el salto a la política nacional al concurrir a las elecciones generales del próximo 28 de abril como número uno de Ciudadanos por Barcelona.Arrimadas ha realizado este anuncio en un acto público celebrado en la plaza de la Villa en Madrid ante la presencia del presidente de la formación naranja,En su intervención, la líder de la oposición en Cataluña ha afirmado que su vida ha estado marcada por decisiones "difíciles", pero que siempre ha optado por dar un paso al frente, por lo que ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias de CS como número uno de Barcelona para las próximas elecciones generales. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha dicho que a partir de ahora se embarcaba en el proyecto de "" y a "Torra y el separatismo del Gobierno de España"."Tengo la responsabilidad de seguir defendiendo a los constitucionalistas catalanes, voy a dejarme la piel para que", ha señalado Arrimadas en su intervención, en la que ha resaltado que la libertad y la convivencia sólo llegará a Cataluña si gobierna su partido con Rivera como presidente.Inés Arrimadas se convirtió en la primera mujer en ganar unas elecciones en Cataluña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017. Un triunfo doble si se tiene en cuenta que fue la primera vez que su formación, Ciudadanos , ganaba unos comicios autonómicos. No obstante, al otro ladoEn un escenario enormemente complejo de división del independentismo y con el president del Parlament, Quim Torra, posponiendo el debate de investidura, el Partido Popular fue muy insistente a la hora de exigirle que presentase su candidatura, al menos, para que empezasen a correr los plazos, justificaban estas presiones los conservadores. Arrimadas se negó. Los números no daban, subrayaban en Ciudadanos. El partido naranja, explicaban por aquellas fechas sus estrategas, no quería someterse al desgaste de intentar una investidura con nulas opciones de prosperar.repetían.Ahora que la portavoz de Ciudadanos en Cataluña da el salto a la política nacional para buscar un escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo 28 de abril sus rivales políticos recuerdan el episodio de la investidura que no intentó. Con el cambio del Parlament por la Cámara Baja es su segunda espantada en un año , esta vez definitiva al