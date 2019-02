Casado rechaza "el mantra" de las "tres derechas" y sitúa al PP como única alternativa ante el "frente popular"

Publicada el 23/02/2019 a las 16:15 Actualizada el 23/02/2019 a las 16:56

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha pedido este sábado ay ha situado a su formación como única alternativa ante el "frente popular", con el que el PSOE ha dicho que podría tratar de volver a gobernar con "independentistas, batasunos y comunistas de Podemos", según recoge Europa Press. Tras las últimas declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien ha llamado a una unión entre "soberanistas, republicanos y progresistas" de cara a las elecciones generales del 28 de abril, el líder conservador ha dicho preferir, a no tomar "ninguna medida" para liderar un proyecto político como, en referencia a Ciudadanos (Cs), ocurrió en Cataluña." de un programa político, ha señalado en la presentación del proyecto La gran Granada con que el candidato a la Alcaldía de la ciudad de la Alhambra, Sebastián Pérez, concurre a las municipales, en presencia también del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Casado ha criticado que Sánchez ha pretendido "perpetuarse" con unos Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de "independentistas, batasunos y comunistas de Podemos", y ha advertido de que, tras el 28 de abril, si "puede formar Gobierno", va a "hacer exactamente lo mismo".En un acto, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, al que ha asistido la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, el presidente del PP ha afeado que, en ocho meses con Ejecutivo socialista, se han trasladado, y ha defendido su propuesta para que cualquier beneficio penitenciario a presos etarras pase por una exigencia de "colaboración efectiva" para el esclarecimiento de atentados. Está pendiente de hacerse "el relato de la derrota efectiva" de ETA, ha indicado Pablo Casado, quien ha criticado a Pedro Sánchez que "solo está en contra de los dictadores que están muertos", advirtiendo de que el espíritu de la Transición no puede romperse por un "mísero puñado de votos".Frente a–con un acuerdo en el que ha señalado que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "hasta sacaron nombres" de posibles "mediadores" en Cataluña–que puede representar no solo a los votantes del PP, sino también a los de Cs o Vox, e incluso a los de PSOE y Podemos o partidos independentistas para aplicar medidas que mejoren la vida de la gente, ha agregado Casado.Para el presidente del PP, la única opción que tiene el secretario general del PSOE, tras el 28A, es "volver a negociar con los que quieren romper en España", y, en este sentido, ha pedido a la ciudadanía, y optar por un "voto útil" que "capitaliza" su formación para adoptar un programa "liberador, no coactivo". La política "no es solo quejarse o viajar donde están aquellos que han roto Cataluña", ha remachado.Ha señalado queque ha articulado equipos de gobierno durante 40 años, frente a formaciones que "no han gestionado ni una sola concejalía", incidiendo en que el PP es la única alternativa para hacer frente al "reto independentista y una posible recesión". "Si no somos capaces de capitalizar nuestros votos en el máximo de escaños, será más difícil llegar a una mayoría alternativa", ha mantenido Casado, que ha defendido que el PP es el partido que defiende la unidad de España" y el único que "nunca falla", y "sabe solucionar la ruina y la debacle que dejan los gobiernos del Partido Socialista".En este sentido, el, ha pedido a la militancia andaluza que "empuje" para que Casado llegue a la Moncloa tras el 28A, pues ha dicho sentirse "herido" cuando a un andaluz no "se le deja hablar en su lengua materna" en Cataluña, o se le limita su libertad, y "en la puerta de su tienda le ponen fascista" y que se vaya.