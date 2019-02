Podemos acusa a Arrimadas de "mentir por vicio" y el PNV afirma que "va a hacer un Maroto"

Publicada el 23/02/2019 a las 13:49 Actualizada el 23/02/2019 a las 14:04

Esto se grabó hace UN MES. Inés Arrimadas dice que su objetivo es la Generalitat y que eso lleva tiempo. UN MES DESPUÉS, anuncia que deja Cataluña.



Dos cosas: 1) Esta gente miente ya por vicio. 2) Si hiciéramos lo mismo nosotros, nos despellejaban en las tertulias durante un año pic.twitter.com/x65dWZz1PG — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) 23 de febrero de 2019

Arrimadas va a hacer "un Maroto"

El, ha dicho que la actual líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, "miente ya por vicio", porque hace tan solo un mes admitió que su objetivo era la Generalitat y que eso "llevaba tiempo". A través de un mensaje publicado en la red social Twitter que recoge Europa Press, Echenique se hace eco de una entrevista que se grabó hace un mes y en la que Arrimadas decía que su objetivo político a corto plazo e inmediato es el de la presidencia de la Generalitat, algo que requiere "unos tiempos bastante largos".Echenique ha criticado de esta forma el anuncio de la actual jefa de la oposición en Cataluña de presentarse a las primarias como número uno en la lista de Barcelona a las elecciones generales, lo que supondría su presencia en el Congreso de los Diputados en Madrid, abandonando así el liderazgo que ostenta en el Parlament. "Esto se grabó hace 'un mes'. Inés Arrimadas dice que su objetivo es la Generalitat y que eso lleva tiempo. 'Un mes después', anuncia que deja Cataluña", dice el tuit, en el que añade que "" y "si hiciéramos lo mismo nosotros, nos despellejaban en las tertulias durante un año".Previamente, la, ha tildado de "mala noticia" el salto de Arrimadas a la política nacional si esto solo supone polarizar la campaña en torno al problema catalán. Así lo ha asegurado Elizo en declaraciones a los medios en relación al anuncio de la actual jefa de la oposición en el Parlament de Cataluña.Aunque para Elizo, se ha mostrado "preocupada" de que esta estrategia política "otra vez vaya a polarizar la campaña hacia asuntos que a la sociedad española no le interesan", en referencia al conflicto político en Cataluña. "El problema catalán es uno de los problemas pero no el único; si nombrar a Arrimadas como figura estatal significa ahondar en ese problema y abandonar lo que tiene que ver con lo que le preocupa a la gente (...) nos parece una mala noticia", ha explicado.Por su parte,, ha afirmado que la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, "va a hacer un Maroto" y simula que. Esteban ha participado en las Jornadas de Formación organizadas por Euzko Gaztedi (EGI) en el albergue de Gorozika-Gorozikako Natur Eskola de la localidad vizcaína de Muxika y, en declaraciones posteriores, se ha referido al hecho de que Inés Arrimadas haya confirmado que será la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona en las elecciones generales del próximo 28 de abril.El dirigente jeltzale ha considerado que, con ello,. "Mucho comprometerse con una ciudad, con Euskadi o con Cataluña, pero, al final, va a acabar en Madrid. Lo que le importa es Madrid y, desde luego, no va a tener en cuenta las cuestiones que interesan a la ciudadanía catalana, como hizo Maroto con la ciudadanía vasca", ha apuntado. En este sentido, ha señalado que el vicesecretario general de Organización del PP -que fue antes de realizar el salto a Madrid candidato a la Alcaldía de Vitoria- "lo está haciendo constantemente con su Grupo, votando en contra del propio cumplimiento del Estatuto de Gernika", en referencia a la propuesta del Partido Popular aprobada en el Senado para que no se materialicen más traspasos de competencias a Euskadi.Sobre la visita que Inés Arrimadas pretende hacer este domingo a Waterloo (Bélgica) , acompañada de diputados de su partido en el Parlament para "recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia", Aitor Esteban considera que