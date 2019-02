Publicada el 24/02/2019 a las 16:03 Actualizada el 24/02/2019 a las 16:55

Moratoria de transferencias

Casado dónde está Sánchez cuando "el tirano Maduro" quema ayuda humanitaria

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha afirmado este domingo que garantizaráreforzando las delegaciones y las subdelegaciones del Gobierno si su partido gobierna tras las próximas elecciones generales, según informa Europa Press.Así se ha pronunciado Casado en Toledo, donde ha clausurado la Convención de Cohesión Territorial del PP, en un acto en el que también ha estado presente el presidente regional del partido, Francisco Núñez. "No puede ser que se esté paseando por Gerona y no haya", ha señalado, momento en el que se ha comprometido en que no habrá más cumbres bilaterales como la que hubo en Pedralbes entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat, "ni una más".En este sentido, el presidente del Partido Popular ha dicho que si su partido gobierna el sistema de financiación autonómico será "justo" y basado en una ley "eficaz y moderna" con el fin de que se garantice que no se pacte bilateralmente con ninguna autonomía.Casado ha seguido desgranado su programa de cara a las próximas elecciones en materia territorial señalando que si el PP gobierna habrá una moratoria de trasferencias en aquellasEn cuanto a la función pública, el dirigente conservador ha indicado que cuando el PP llegue al Gobierno las oposiciones se modernizarán, ya que el funcionario tiene que tener el estímulo de que la evaluación de su trabajo pueda tener un premio. A ello ha añadido que habrá también novedades en materia de movilidad profesional, ya que bajo su punto de vista es "un problema" que ésta no exista.Del mismo modo, ha indicado Casado que obligará por Ley a las administraciones a comunicarse con los ciudadanos en español si el PP gobierna. "Si tienenpero la prevalencia tiene que ser la de nuestra lengua común", ha señalado el presidente de los conservadores.Las medidas del PP en este sentido también pasan por acabar con la hipertrofia de leyes, en lo que Casado ha denominado. "Cuando yo sea presidente del Gobierno me comprometo a aprobar una ley por cada una que aprueben, no puede ser esta hipertrofia de leyes", ha agregado, para proponer también la digitalización de la Administración o la unidad del mercado con el fin de que no haya una licencia por cada autonomía."Esto es lo que nos jugamos el próximo 28 de abril,, que tengamos más empleo, más unidad territorial y más cohesión para todos los españoles; y por eso creo que es esencial que sepáis que el 28 de abril es lo que nos condiciona todo", ha concluido.El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha preguntado este domingo dónde está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , mientras "el tirano Maduro" quema los camiones con ayuda humanitaria para el pueblo venezolan y ha recordado que este sábado estuvo hablando "con el presidente legítimo" de Venezuela, Juan Guaidó. Una conversación que ha señalado que el PP ha decidido hacer pública porque Guaidó busca el apoyo de las naciones. "y recibió el apoyo de Chile, Colombia, Paraguay, EEUU, Brasil o el respaldo del PP en las instituciones comunitarias", ha agregado."¿Dónde estaba España?", se ha vuelto a preguntar Casado, que ha cuestionado cómo puede ser que Canadá, Brasil o Portugal estén y la "". Así, ha lamentado que Sánchez tardase 12 días en reconocer a Guaidó mientras "se seguía asesinando a gente que pacíficamente quiere la libertad para un pueblo".En este sentido, ha afirmado que España lo que hace es "criticar a los dictadores muertos y ser un cobarde con los dictadores vivos", para calificar a Maduro comopor quemar esos camiones con ayuda cuando su pueblo se muere de hambre y lamentar que apele a la militarización.