Calvo informa a puerta cerrada sobre los viajes de Sánchez: "No hay nada que ocultar"

Publicada el 25/02/2019 a las 11:31 Actualizada el 25/02/2019 a las 11:44

Cuentan lo que quieren

La vicepresidenta del Gobierno,, ha informado este lunes al Congreso, en unade la Comisión de Gastos Reservados, de los viajes secretos del presidente,, y tras casi dos horas de explicaciones ha comentado a la salida queDe esta forma la número dos del Ejecutivo, interesados por conocer algunos detalles de su comparecencia, de la que ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios suelen informar de su contenido al tratarse de materias clasificadas secretas. Calvo ha acudido este lunes al Congreso para, que pedía que informase en la también conocida como comisión de secretos oficiales del carácter "secreto" del coste de los viajes del presidente y las personas que lo acompañan en los desplazamientos en helicóptero y avión oficial.El PP centró su petición, sobre todo, en el viaje que Sánchez realizó el pasado verano a Castellón, no exento de polémica porque el presidente(FIB). Pese a las peticiones de explicaciones de la oposición,en virtud de la Ley de Secretos Oficiales.De entrada, las expectativas de algunos diputados no eran muy altas, como así lo han expresado los portavoces parlamentarios del PNV,, o de Esquerra Republicana (ERC),. "Si nunca dicen nada", ha comentado irónico Esteban cuando se le ha preguntado sobre qué esperaba de la comparecencia de Calvo. "y, además, es una información que no se puede utilizar", se ha quejado, por su parte, Tardá.Pese al silencio de Calvo, en una reciente respuesta parlamentaria a Ciudadanos, el Gobierno declaró que los viajes que Sánchez ha venido realizando desde su llegada a La Moncloa, incluido su desplazamiento para asistir al citado festival de música o para acudir a la boda de un cuñado en La Rioja,