El Parlamento catalán aprobará una comisión de investigación sobre la Casa Real

Publicada el 25/02/2019 a las 17:01 Actualizada el 25/02/2019 a las 17:02

Elisenda Alamany

El Parlamento catalán votará en el pleno de la semana que viene si crea unasobre las posibles "actividades ilegales" de la Casa Real, informa Europa Press.Fuentes parlamentarias han explicado que la reunión de la Junta de Portavoces de este lunes ha fijado esta votación como uno de los puntos del orden del día delLa creación de esta comisión está impulsada por JxCat, ERC, los Comuns y la CUP, y la Mesa de la Cámara la tramitó en noviembre, pese a las impugnaciones de Cs, el PSC-Units y PP.Al estar apoyada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP,y el Parlament sumará una nueva comisión de investigación en este mandato: ya tiene–sobre los atentados de agosto de 2017, sobre el proyecto Castor y sobre el 155 –, y–sobre las cargas policiales del 1-O–.El pleno también: uno para modificar el Código de consumo paraen Internet, y otro para devolver a los funcionarios parte de la. Además, se hará el debate inicial de una proposición de ley de Cs que pide el reconocimiento del derecho dea las víctimas de la violencia machista.En la reunión de la Mesa se ha abordado la situación de la diputada no adscrita Elisenda Alamany , después de que haya abandonado el grupo de los Comuns El órgano director del Parlament ha acordado que los grupospara que Alamany pueda permanecer en el lado izquierdo del hemiciclo –donde están las bancadas de JxCat, ERC, los Comuns y la CUP–.Las fuentes ya citadas han afirmado que, en principio, como diputada no adscrita, debería situarse en alguno de los escaños vacíos de la última fila al lado de los cuatro diputados del PP, de manera que si los grupos no alcanzan ningún acuerdo la Mesa deberá adjudicarle alguno de estos escaños.La Mesa también ha debatido sobre elen los plenos y ha decidido pedir a los letrados del Parlament un escrito para que informe sobre los antecedentes similares que ha habido en otras legislaturas para aplicar los mismos criterios.