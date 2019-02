Publicada el 25/02/2019 a las 12:27 Actualizada el 25/02/2019 a las 13:52

El PSC reprocha a Colau y Torra su ausencia en el besamanos

El Rey Felipe VI ; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ; el presidente de la Generalitat, Quim Torra ; las alcaldesas de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, Ada Colau y Núria Marín, y el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, han inaugurado este lunes el Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Torra y los conselleres que le acompañabanEn lase encontraban la ministra de Economía, Nadia Calviño ; el ministro de Ciencia, Pedro Duque ; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès ; la consellera de Presidencia, Elsa Artadi ; el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, y la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón.En representación del Gobierno también han acudido la delegada del, Teresa Cunillera; el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, y la alta comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach.Delhan asistido el presidente y el consejero delegado de Fira de Barcelona, Pau Relat y Constantí Serrallonga; el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls, y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.En esta ocasión no ha acudido el presidente del Parlament, Roger Torrent , que en la anterior edición inauguró eljunto a la comitiva del salón internacional.Sobre las 10.10 habían llegado el Rey, Sánchez, Torra, Calviño, Duque, Aragonès, Artadi, Puigneró, Chacón, Colau, Marín y Hoffman: les han recibido la responsable general de la GSMA, Therese Jamaa, y el consejero delegado de la(MWCapital), Carlos Grau.También han saludado a la comitiva oficial la comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, Francesca Bria, y losJaume Collboni, Xavier Trias y Alberto Fernández, entre otros.Durante el recorrido, la comitiva ha visitado los estands de GSMA, Vodafone, Telefónica y Orange, momento en el cual el monarca ha conversado con laSofia.También han pasado por elel Rey, Sánchez, Calviño, Duque, Polo, Colau, Marín, Cunillera y Hoffman, aunque en esa parte del recorrido ya no han estado los representantes del Govern presentes al principio del itinerario -fuentes de la Generalitat han dicho que así estaba pactado y que Moncloa y Casa Real lo sabían-.Ladel domingo contó con la participación del Rey; el presidente Quim Torra; los ministros Meritxell Batet , Nadia Calviño y Pedro Duque; el conseller Jordi Puigneró , y las alcaldesas Núria Marín y Ada Colau.Pedro Sánchez no asistió a la cena y en su representación estuvo Nadia Calviño, que también participó en un acto previo al MWC, la segunda reunión en Barcelona del grupo de debate y reflexión Digital Future Society, iniciativa de la MWCapital. Mientras que Roger Torrent tampoco asistió a la-el año pasado sí acudió a esa cena de bienvenida, aunque no participó en el besamanos en que estuvo el rey-.Por su parte, Torra y Colau no participaron en elofrecido al monarca este domingo antes de la cena de bienvenida, aunque lo saludaron después de la recepción y compartieron mesa con él y el resto de autoridades. En este sentido, la coportavoz de a Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que su partido respeta y entiende que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no participara en el mencionado besamanos ofrecido al Rey durante la inauguración del Mobile World Congress 2019 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos tras la Ejecutiva, Vera ha asegurado, a preguntas de los medios, que entiende que la alcaldesa, como representante de los ciudadanos de Barcelona, no quisiera participar uncomo es, a su juicio, el besamanos al rey. "El protocolo incluye una acción tan absolutamente arcaica como un besamanos a un jefe del Estado queSiendo ella alcaldesa de Barcelona, entiendo que se lo replantee", ha afirmado.En esta línea, ha insistido en que participar en ese tipo de actos siendo"a lo mejor no es lo más idóneo". "Por lo tanto se respeta", ha enfatizado la dirigente del partido morado.Sobre las ausencias en el besamanos al rey, también ha querido pronunciarse secretario de organización del PSC , Salvador Illa, que ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,en la cena inaugural del MWC."Torra y Colauha asegurado en una rueda de prensa este lunes, en la que ha recordado que el MWC es un acontecimiento muy relevante para Barcelona, Cataluña y el resto de España, por lo que ha deseado que esta edición funcione bien.Asimismo, Illa ha recordado que las cuatro ediciones del MWC celebradas bajo el mandato de Colau han estado marcadas por las: "No sabe estar a la altura institucional y no sabe gestionar la ciudad en un momento en el que nos están mirando".