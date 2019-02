Torra y sus consellers dejan la comitiva antes de llegar al estand de España en el Mobile World Congress

Publicada el 25/02/2019 a las 15:00 Actualizada el 25/02/2019 a las 15:01

El presidente de la Generalitat,, y los otros miembros del Govern que han acudido a la inauguración del MWCy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de llegar al estand de España.Desde la Generalitat se ha explicado que, mientras desde el Gobierno aseguran que no habían sido avisados de que Torra y los consellers dejarían la comitiva para evitar llegar al stand de España.El rey ha llegado sobre las 9 en coche: le han recibido Pedro Sánchez y el consejero delegado de Fira de Barcelona, Pau Relat, y después le han saludado los ministros Meritxell Batet, Nadia Calviño y Pedro Duque; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo.El rey y Sánchez han entrado entonces a una sala para un acto previo a la inauguración y al recorrido: al entrar enEste acto previo ha servido para explicar en presencia del rey las principales novedades de la edición de este año del salón internacional, destacando cinco proyectos.Sobre las 10 se han desplazado todos ellos en autobús hasta el lugar del recinto donde se ha hecho el recorrido inaugural: han estado el rey, Sánchez, Torra, Calviño y Duque –Batet ha tenido que irse entonces por cuestiones de agenda–, Colau, Marín, Hoffman y los consellers Pere Aragonès, Elsa Artadi, Jordi Puigneró y Àngels Chacón.junto a la responsable general de la GSMA, Therese Jamaa, y el consejero delegado de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau: han saludado a la comisionada de Tecnología e Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, Francesca Bria, y los concejales barceloneses Jaume Collboni, Xavier Trias y Alberto Fernández, entre otros.Y ha empezado el recorrido en el que consiste la inauguración: la comitiva ha visitado los estands de GSMA, Vodafone, Telefónica y Orange, momento en el cual el monarca ha conversado con la robot inteligente Sofía.La comitiva también ha pasado por el estand de España, con presencia del rey, Sánchez, Calviño, Duque, Polo, Colau, Marín, Cunillera y Hoffman, pero en este momento, abandonando el recorrido inaugural y evitando posar en el estand español y la foto de familia.Fuentes de la Generalitat han dicho que así estaba pactado y que Moncloa y Casa Real lo sabían, mientras que fuentes del Gobierno central han negado que se les hubiera avisado de que no iban a terminar el recorrido.Por otro lado,, en el que, según fuentes del Govern, estaba para recibirles el director de SmartCatalonia, Dani Marco. Desde el Gobierno central han asegurado que no se había pactado que la comitiva pasara por el estand de la Generalitat y que lo harían si había alguna autoridad presente., donde ha presentado una ambulancia con tecnología 5G y ha hecho declaraciones a la prensa.