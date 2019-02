Los senadores cobrarán una paga de 8.822,52 euros por la disolución de las Cortes

Publicada el 26/02/2019 a las 17:06 Actualizada el 26/02/2019 a las 17:59

Se podrán quedar el teléfono por 518 euros

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha informado este martes de quede la Cámara cobrarán una retribución de 8.822,52 euros por la paga prevista por la disolución de las Cortes , informa Europa Press.En declaraciones a los medios, Sanz ha matizado que esa retribución estaráy que se calcula multiplicando 163,38 euros al día por los 54 días que van del, al 28 de abril, día de las elecciones. No obstante, ha recordado que quien desde el día de la disolución de las Cortes se incorpore a otro puesto de trabajo, deberáPor su parte, los senadores que se incorporen a la Diputación Permanente –cuya mesa se reunirá el 6 de marzo–, comenzarán a cobrarque ostenten dentro de ese órgano. Estos no entran dentro del grupo de los que recibirán la retribución transitoria de los 8.822,52 euros. A esto, Sanz ha añadido que, y en caso de que los senadores dejen de serlo y por alguna circunstancia no tengan retribución de ningún tipo, tendránpor año trabajado, con un máximo de 24 meses. Esa indemnización se calculará teniendo en cuenta la retribución básica, que es de 2.972,98 euros.Esade 8.822,52 euros por la disolución de las Cortes la cobran también los senadores autonómicos (que no sean miembros de la Diputación Permanente), aunque suno dependa de las elecciones generales del. Este grupo de parlamentarios seguirá en su cargo el día 29 y volverán a cobrar su sueldo habitual.Por otro lado, Pedro Sanz ha recordado que si los senadores salientes quieren mantener los teléfonos móviles que les facilitó la Cámara, un modelo Iphone, deberán abonar 518 euros, mientras que por la tablet deberán pagar algo menos, 173 euros. Esta diferencia de precio se explica porque las tabletas son de principios de la legislatura, mientras que los móviles son más recientes. "Si quieren quedarse tras el 28 con el teléfono tendrán que pagar la tasa establecida de acuerdo a las normas", ha recordado Sanz, quien ha apostillado que en el Senado ".