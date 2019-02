Un juzgado de Madrid suspende la licencia de obra para exhumar a Franco por falta de garantías de seguridad

Publicada el 26/02/2019 a las 17:30 Actualizada el 26/02/2019 a las 17:56

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid ha dictado un auto por el quedel Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos porque entiende que, no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios parase realice con seguridad para los operarios, informa Europa Press.En un auto,, según informó El Independiente , firmado por: José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto. Este informe defiende, según indica el mismo diario, que las obras pretendidas por el Gobierno son “ilegales” por “atentar frontalmente” contra la protección del edificio. Por su parte, el auto indica que "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco"."Esque una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona,que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", expone el auto.