Wyoming responde a 'El Bigotes': "No está en prisión porque yo haga chistes"

Publicada el 26/02/2019 a las 10:35 Actualizada el 26/02/2019 a las 10:47

El Gran Wyoming respondió este lunes a Álvaro Pérez, El Bigotes. Lo hizo en el plató de su programa, El Intermedio, donde contestó que el exresponsable de Orange Market. Quiso enfrentarse así a los insultos vertidos por El Bigotes tan solo horas antes durante su comparecencia por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga las contrataciones de la Generalitat con la trama investigada en la operación Taula.El Bigotes, que ya había llamado "indeseable" a Francisco Camps, "gusano" a Esteban González Pons, y advertido a Pablo Casado de que "tiene mucha mierda en la mochilla", cerró su intervención quejándose de la persecución mediática a la que a su juicio sigue siendo sometido."Quería pedirles un favor a esos medios y a ustedes, es algo que piensa casi toda España pero no tiene la posibilidad de hacerlo. Con cariño y respeto, con mucho humor,", señaló el empresario."Desde el cariño, el respeto y con mucho humor. Señor Álvaro Pérez entiendo que esté enfadado, frustrado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de queporque, reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque se juntó con gente muy importante que no era de su círculo y cuando vinieron las maldades, hicieron como si no existiera", apuntó Wyoming, que quiso hacerle, además, una recomendación: "Si decide disparar contra alguien,, que por la cara que ha puesto parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones de registrador de la propiedad".