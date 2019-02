El PP defiende trasladar a Fiscalía la declaración del tesorero de Cs en el Senado por haber "faltado a la verdad"

Publicada el 27/02/2019 a las 13:35 Actualizada el 27/02/2019 a las 14:28

El ‘caso Cuadrado’

La comisión de investigación de financiación de los partido políticos del Senado se prepara para emitir, este jueves, las conclusiones de los trabajos realizados. Lo hará cinco días antes de que las Cámaras sean disueltas por la convocatoria de elecciones generalesComo ya ha venido avanzadoen los últimos meses, el Partido Popular tiene la intención de trasladar a la Fiscalía las declaraciones vertidas en esta comisión por, responsable de las finanzas de Ciudadanos.Según adelantó este miércoles Europa Press , Cuadrado y otros comparecientes, como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, habríanen sus comparecencias.En el caso del dirigente del partido naranja, este aseguró en la Cámara Alta el 13 de julio de 2017 que no teníaPero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos unoEl Código Penal castiga con hasta un año de prisión "faltar a la verdad" ante una comisión de investigación.En las conclusiones del documento que pretender aprobarse mañana en el Senado, los conservadores abogan porEl pasado junio, el órgano fiscalizador abrió expediente sancionador a varios partidos por infracciones en 2015.También, abogan en el PP por regular de forma más clara la utilización por parte de las formaciones políticas deJunto a las causas abiertas que el tesorero de Ciudadanos obvió en su comparecencia ante esta Comisión de Investigación, este diario ha informado de que Cuadrado dejó sin pagara los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato. Y, además, las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe, contienen múltiples falsedades.Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos yEn 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por infoLibre, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de BarcelonaEn las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón y una hipoteca con Bankia por 380.000 euros. Y durante al menos cuatro años,En todo este proceso, el presidente de Ciudadanos ha defendido que no es necesario ofrecer explicaciones sobre las actividades de su tesorero. Según él, no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay