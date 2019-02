IU Madrid rechaza la oferta de Podemos para las autonómicas y exige primarias conjuntas

Publicada el 27/02/2019 a las 18:14 Actualizada el 27/02/2019 a las 18:15

info Libre

El pacto entre Podemos e IU para concurrir conjuntamente a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid sigue en el aire. Pese a que este miércoles las direcciones estatales de ambas fuerzas anunciaron que habían trasladado a sus cúpulas madrileñas un preacuerdo para los comicios de mayo,y no un pacto cerrado. La propuesta contempla que IU ocupe los puestos 2, 6, 12 y 14 de la candidatura, mientras que el número uno sería para Podemos y estaría reservado, si finalmente ella lo acepta, por la diputada madrileña Isabel Serra. No obstante, IU Madrid sigue exigiendo celebrar primarias conjuntas con Podemos para escoger toda la lista.Fuentes de la federación madrileña de IU consultadas porcritican que este miércoles los secretarios de Organización de Podemos e IU, Pablo Echenique e Ismael González, hayan planteado la propuesta como un preacuerdo cerrado y únicamente pendiente de la aprobación de las direcciones madrileñas y las bases de ambos partidos. Estas fuentes, sino que denuncian que no se haya contado en esta propuesta con organizaciones como Anticapitalistas, que tienen un pie dentro y otro fuera del partido morado y que desde hace meses mantienen conversaciones con IU después de rechazar concurrir a las elecciones en la lista de Podemos que iba a liderar Íñigo Errejón."No entienden cuál es su fuerza en este momento y en este lugar, ni entienden que necesitamos a más gente", critica un dirigente madrileño de IU, que insiste en que la federación no se queja por el número de puestos que le reserva Podemos en la lista. Estas fuentes aseguran que el principal motivo de disenso tampoco es la distribución de los fondos de la coalición, que quedaría fijada. El problema, sostienen, es que un pacto de esas características que no contemple primarias conjuntas impide sumar a otras formaciones al acuerdo y, además, no despierta la participación para una campaña electoral en la que Podemos e IU parten con peores expectativas que en 2015.En este sentido, la federación madrileña de IUy a organizaciones como Ganemos Madrid o Anticapitalistas. Y, además, a IU Madrid tampoco le convence la intención del partido morado de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas y no presentarse a las municipales, donde IU sí quiere concurrir con lista propia. Para la federación, es clave que ambas papeletas –la de las municipales y la de las autonómicas– sean claramente reconocibles y, si es posible, lleven la misma marca. Por ello, en las próximas horas IU Madrid tiene pensado realizar una contraoferta a Podemos.